Proponen plan de rescate y limpieza de La Caleta

Uno de los principales focos de contaminación que existen dentro de ciudad, es el arroyo de la Caleta, pese a ser uno de los cuerpos de agua que beneficia a todos los carmelitas

Uno de los cuerpos de agua más afectados por la inconsciencia de los carmelitas es el arroyo de La Caleta, el cual se encuentra entre miles de metros cúbicos de basura que representan un foco de infección para las especies del lugar y los habitantes de la Isla, por lo que urge crear conciencia entre la ciudadanía para evitar continuar contaminando el lugar.

Rosario Velueta Benítez, presidente de la Asociación Ecológica Laguna de Términos A.C., señaló que urge implementar un plan de rescate en este cuerpo de agua por parte de las autoridades, “necesitamos que se rehabilite La Caleta, ya que en este lugar habitan diversa fauna animal, tanto de marinas como de aves, quienes están siendo extinguidos por culpa de la inconsciencia de las personas que arrojan sus desechos en el lugar.

El ecologista señaló que existe una grave falta de cultura ambiental en la Isla, y es importante incentivar a la ciudadanía en general al rescate y limpieza del lugar, por lo que considera que es importante que en las escuelas de nivel básico se implementen talleres del cuidado ambiental aunado a las clases de Ciencias Naturales, “se debe educar desde la infancia el cuidado del medio ambiente, es importante que los niños aprendan y se den cuenta del daño que le ocasionamos al ecosistema al arrojar los desechos en cualquier lugar, principalmente en los mares y océanos, ya que muchas especies están en peligro de extinción por culpa del ser humano que pese a los llamados de auxilio hace caso omiso y está acabando prácticamente con el planeta”, acotó.

Velueta Benítez destacó que hay que priorizar las clases de Ciencias Naturales y Ecología, para que los niños vean lo necesario que es tener un equilibrio natural y sobre todo aprendan a respetar a las plantas y animales, agregó.

Dijo que es importante que se creen programas de rescate de La Caleta y no sólo se hagan limpiezas, “no digo que no sea importante pero eso no es suficiente, se debe dragar, debemos continuar escavando para desechar toda esa agua estancada y se vuelva a revitalizarse para que el agua sea descontaminado, principalmente por las especies que habitan la zona”.

“En ese cuerpo de agua, viven cocodrilos, pescados, cangrejos, aves, aunado a los insectos, tortugas, boas y demás especies que viven en los manglares, por lo que se debe de respetar y preservar para tener una cadena alimentara equilibrada”, subrayó