Propuesta de AMC para frenar el gasolinazo, fue acertada: Baqueiro

La propuesta para frenar el “gasolinazo” previsto para este 4 de febrero fue acertada, subrayó la diputada Laura Baqueiro Ramos, tras señalar que seguramente esta acción replicará en favor de los bolsillos de los mexicanos, que han manifestado su desacuerdo ante el incremento en el precio de los combustibles.

En entrevista, destacó que el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas previo acuerdo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentó la propuesta para cancelar el incremento a las gasolinas, que el Presidente Enrique Peña Nieto recibió de buen ánimo.

“Esa propuesta que hace el Gobernador Alejandro Moreno en el seno de la Conago creo que fue una propuesta muy acertada viviendo la necesidad de la población y gracias a Dios se dio a nivel general ver como se podría en un momento dado, solucionar este problema porque sabemos que también no queremos que se afecten los programa sociales”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, felicitó la iniciativa del Gobernador Alejandro Moreno en este sentido, “y también me da mucho gusto por parte de la Federación del Presidente Enrique Peña Nieto”.

Puntualizó que son acuerdos que se hacen a nivel nacional como en la misma Conago que tienen esa relación, “esa correlación entre los gobernadores poder ir sopesando más que nada las situaciones que se tienen en todo el país y bueno, independiente la decisión realmente tiene que ser de la Federación el presidente Enrique Peña Nieto, es el que decide en un momento dado de acuerdo también a los análisis que se hacen, también es una decisión sí o no, sino que tiene que tener un análisis complejo de que no vaya afectar a otros programas, que no vaya a afectar el presupuesto”.

Enfatizó que en el caso del Gobernador de Campeche, encabeza la Comisión de Hidrocarburos en la Conago, y alzó la voz como parte de esta iniciativa.

En cuanto a que el precio de los combustibles se normalice, declaró que no es un tema que pueda definirse, ya que “son comportamientos de hecho a nivel internacional dependiendo de cómo se vaya dando el valor, el costo del petróleo, así como también del dólar de si dependen también los ajustes o reajustes que se tengan que hacer a nivel país dependiendo a nivel internacional como se vaya dando”, concluyó.