Provoca Zavala la división en Morena

Esta vez no se quedó callado el próximo coordinador del grupo parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco, ante los embates del aún dirigente de este partido en Campeche, Manuel Zavala Salazar, a quien dio contundente respuesta en redes sociales, tras haber criticado a los diputados locales electos por haber asistido a las jornadas de capacitación legislativa que impartió personal del Congreso del Estado.

Flores Pacheco no aguantó más al “amarra navajas” de Zavala Salazar y lo calificó, entre otras cosas, como el “pus” de Morena.

“En esta ocasión le respondo a Manuel y Daniel Sánchez y a quienes están en un afán de controlar el Partido con sus sucias mañas de denostación, calumnias y amenazas. Debe entender que ya no puede seguir condicionando, amenazando ni mucho menos querer hacer del Partido su propiedad”, expresó.

Señaló que la última vez cuando agredió al senador electo Aníbal Ostoa Ortega, se le perdonó, “y ahora vuelves a atacar, calumniar y a denostar”, subrayó.

Asimismo, Flores Pacheco, quien hasta hace poco se desempeñaba como representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), le recordó a Manuel Zavala Salazar que no es el dueño de Morena, y si asistieron a las Jornadas de Capacitación Legislativa que impartió el Congreso local, es porque como legisladores deben tener la información del Congreso como están haciendo a nivel federal.

Lo anterior, luego que el aún dirigente estatal de Morena desde las redes sociales se deslindara y desaprobara la decisión de sus compañeros de partido por participar en dichas jornadas de capacitación legislativa, y convertirse por esa razón en cómplices de los actos de represión, corrupción y del fraude electoral en agravio de los candidatos.

-Lo que no es correcto de tu parte Manuel Zavala, es condicionar los programas sociales que como coordinador federal piensas tener. Tampoco has respetado a tus compañeros consejeros. Pero lo que si haces es ir a trillar a México con tus mentiras, quien no te conoce, se cree tus mentiras y falsedades -recalcó.

Reconoce que anteriormente ha guardado compostura, pero ya fue suficiente contigo. “Si dices ser presidente, primero aprende a respetar a tus compañeros, legisladores y consejeros, no dictador. Si crees ser presidente di las cosas de frente no siendo bravucón”, manifestó.

Y agregó que todos lo conocen como una persona calmada, “pero ya estuvo de que ensucies el Partido con tus engaños y forma pedante de ser.

Respeta, sino, deja lo que no puede ser. Líder no eres, date cuenta, siempre agredes a los compañeros y ahora a los legisladores que no están de acuerdo con tus ofensas, eres un pus en Morena”.

Señaló que quien hace el trabajo sucio es Zavala Salazar, porque este este quien comienza a agredir al Partido y militancia que le dan de comer. “Defenderé siempre al Partido y a mis compañeros a quienes les digo que no te tengan miedo”, concluyó.