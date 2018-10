Próximo gobierno no apostará a la guerra, compromete AMLO

El mandatario electo destacó que no apostar a la guerra significa no “optar por el exterminio de los seres humanos”, que no haya masacres, así como garantizar la paz sin el uso de la fuerza

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, destacó esta tarde que su gobierno se compromete a “no apostar a la guerra” para lograr la pacificación del país.

En la clausura de los foros los foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, el mandatario electo destacó que no apostar por la guerra “significa no optar por el exterminio de los seres humanos, el que no haya masacres en nuestro país, el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza”.

Destacó que dichas acciones tienen que ver con la actitud del presidente de la República, sus convicciones y su proceder. “Antes se pensaba que el presidente de México tenía que utilizar la fuerza u ordenar el uso de la fuerza en extremo. Cuando hay violencia extrema del Estado no es exento de participar en esos actos o de ordenarlos el presidente de la República, son temas muy complejos, delicados, pero tenemos que hablar con la verdad, ya basta de la simulación, de echarle la culpa a los de abajo, a los que reciben instrucciones, a los que reciben órdenes”, comentó. “Por eso, mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos”, agregó.

A un mes y medio de que asuma el cargo como presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar a los futuros mandos de la Sedena y de la Marina.

“Antes de decidir quién iba a ser el secretario de Defensa y de Marina, pedí una investugación, muchas indagatorias, pero una especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y almirantes, ya decidí lo que iba a ser, porque cuidé que no tuviesen recomendación sobre su actuación, así vamos actuar hacia adelante, en todos los casos”, indicó López Obrador en medio de aplausos.

Cabe recordar que López Obrador propuso a Luis Crecencio Sandoval como próximo secretario de la Defensa Nacional y a José Rafael Ojeda como futuro titular de la Secretaría de Marina. “Al recibir este miércoles los resultados de la consulta para la pacificación y la reconciliación nacional en el Archivo General de la Nación, anunció que excarcelará a todos los presos políticos que “de manera injusta” se encuentran privados de la libertad.

El presidente electo asumió los ocho primeros compromisos por la paz, dentro de los cuales, destacó la intención que desde el arranque del nuevo gobierno federal no exista en prisión ninguna persona que por motivos políticos sea privada de su libertad.

Al reiterar frente a su futuro gabinete, activistas de la sociedad civil, víctimas del delito, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como ante nuncio Apostólico, Franco Copola, que el gobierno de la cuarta transformación “no optará por el exterminio de los seres humanos”, López Obrador anunció la creación de un Consejo Nacional por la Paz, el cual servirá para procesar todas las alternativas de solución que ayuden a alcanzar la paz y la tranquilad en el país.