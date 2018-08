Próximos alcaldes ya no tendrán pretextos: AMC

Las próximas administraciones municipales no tendrán pretexto para decir que no hay recursos, advirtió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tras recalcar que contarán con el apoyo institucional, pero dejó en claro que también tendrán que hacer mucha gestión y dependerá de ellos demostrar o no su capacidad para gobernar.

-Lo único que hay que ir señalando desde ahora es que ya no vamos a tener ese discurso de que “es que no lo hago porque el Gobernador no me ayuda”, “es que no lo hago porque el Gobernador no me da recursos”.

Y significó que el trabajo en equipo y la gestión que ha realizado desde el inicio de su administración han dado excelentes resultados para Campeche, “hemos gestionado programas, proyectos y recursos, y por eso hoy con los legisladores federales electos de todos los partidos estaremos trabajando”.

-Y lo he dicho con mucho respeto y con mucho afecto, parafraseando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga. Aquí en Campeche los ciudadanos le dieron su confianza, esperemos que el monto de recursos con los que nos ha apoyado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por mucho nos respalde y nos apoye el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre del Sureste, tenemos plena confianza en que nos va a ayudar, es un hombre sensible y aquí en Campeche siempre se le habrá de tratar con respeto -completó.

TERCER INFORME

Por otra parte, el mandatario estatal, sin revelar nombres, adelantó que el Tercer Informe de Gobierno contará con la presencia del representante del Presidente de la República, gobernadores, funcionarios federales, estatales y de la sociedad civil y empresarios, destacó, tras adelantar que rendirá buenas cuentas a los campechanos de los logros de este año.

-Y habremos de informar y por eso les comentaba ahorita, creo firmemente que en los datos, en las cifras, vamos avanzando; nunca estaremos contentos porque siempre queremos avanzar más, tener más gestiones, tener mejores resultados, pero hemos avanzado.

Subrayó que habrá de cerrar fuerte con la actual administración federal, y con la nueva, habrá de fincar una relación fluida y de respeto, para tener programas y proyectos siempre a favor de los campechanos.

Por otra parte, adelantó que habrá cambios en la relación con los medios de comunicación para dar cuenta de la información de las acciones de gobierno, “para ver qué es lo que se dice y qué es lo que estamos haciendo con base en la realidad y los hechos”, señaló.

En ese sentido, agregó se intensificarán las giras de trabajo al interior de los municipios, y se inaugurarán todas y cada una de las obras, por más pequeñas que sean, a fin de tener mayor cercanía con la gente.

Refirió que muchas veces se habla de atrasos en las obras, que tienen el 20, el 30 o 50 por ciento de avance o que no se concluyen en un ejercicio, pero son obras que nunca se habían pensado hacer y en las que hoy se está trabajando.

-Son obras que se van a inaugurar y que van a estar al servicio de los campechanos. Por eso se los decía, todos ustedes lo viven, yo no les digo ninguno otra cosa más que la verdad… Los que vivimos en Campeche teníamos más de 20 años queriendo modernizar la avenida Costera. Ustedes saben, permisos de medio ambiente, atrasos, bloqueos, pero esa obra la vamos a inaugurar en las próximas semanas, ¿quién puede estar en contra de ello? -cuestionó.

Enfatizó que el primer distribuidor vial va a dar una fluidez en la parte de la avenida Gobernadores, y que no se terminará en un mes o dos, pero se terminarán. Así como el Puente de la Unidad, las Fuentes Marinas o el Parque del Moch Couoh.

Significó que en el caso de la Ciudad de las Mujeres, se realizó la gestión correspondiente, y a la fecha, el Gobierno del Estado ha cumplido con la plataforma y la ubicación del terreno.

-Hoy, estamos al cierre de la administración federal y estamos gestionando, pero también, cuando anunciamos obras en el informe, cuando anunciamos obras que queremos hacer, mi Gobierno dura 6 años -puntualizó y reiteró que si bien toda obra tiene plazos, hay factores ajenos que no permiten agilizar los trabajos.