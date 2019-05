Psicológica y física, violencia a mujeres

La psicológica y física encabezan los principales tipos de violencia en contra de la mujer, mencionó la directora del Instituto de la Mujer en el Estado de Campeche (IMEC), Adriana Ortiz Lanz, tras asegurar que ningún caso reportado ha terminado en feminicidio.

En entrevista, aclaró que no hay casos de feminicidio ni en menores de edad ni en mujeres adultas.

“Esto hay que decirlo, no hay este tipo de casos en Campeche, no es un tema que se tenga registrado en el estado, llevamos dos años y todo lo que va de este trimestre sin reportar un solo caso de feminicidios en el estado”, puntualizó.

Subrayó que esas cifras son proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad de acuerdo a sus estadísticas. “Campeche es de los estados que no reporta estos casos”, recalcó.

Enfatizó que es muy importante que este tipo de información venga del SNS, y alienta a la institución que ella encabeza a seguir realizando la labor en favor de las mujeres del estado.

-Tenemos que seguir trabajando en el tema, porque cuando la violencia se manifiesta hacia una mujer, se manifiesta hacia todos los miembros de la familia, es decir, se extiende hacia niñas y niños que son los que se ubican en medio del seno familiar – significó.

Ortiz Lanz señaló que en Campeche aunque aún no se ha convocado a la realización de Foros de Consulta para abordar el castigo de estos delitos, al ser una propuesta nacional, el Legislativo tendrá que ir en sintonía para llevar a cabo estas acciones.

“En Campeche se trabaja en equipo y se trabaja desde el gobierno del estado más que nunca en beneficio de las mujeres”, indicó.

