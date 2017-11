No puede haber diálogo con violencia, reitera C. Salomón

Cuando se aplica la ley, sin lugar a dudas incomoda al ciudadano, pero es nuestra obligación, es nuestro deber aplicar la ley, expresó el director del Instituto Estatal del Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, al señalar que desde que asumió el cargo, su compromiso ha sido poner orden, control, firmeza y la irrestricta aplicación de la ley.

Tras lo ocurrido con el líder de los “martillos”, a quien ya iniciaron una carpeta de investigación por planear su plagio y toma de las instalaciones, el funcionario estatal recalcó que la forma de actuar de Danilo Martín Echeverría Pereyra, con amenazas y advertencias, no estuvo nunca apegada a derecho.

-Se levantaron varias actuaciones de conciliación para insistencia y reincidencia, tuvimos que aplicar la ley, recoger las placas y asegurar ese tipo de cuestiones para evitar ese tráfico de negociaciones que había ahí en el transporte público -indicó.

Agregó que en la aplicación de la ley, a veces incomoda, pero, recalcó que “es nuestra obligación, nuestro deber aplicar la ley”.

En ese sentido, enfatizó que “tampoco nos podemos confiar de una persona que sabemos sus antecedentes personales que tiene, no son muy buenos… El habla de que soy mala persona, bueno, si al aplicar la ley, soy mala persona, pues ni modo, pero mi obligación es cumplir con la ley”, reiteró.

-Danilo está rodeado y asesorado por diversas personas que no viven del transporte público, viven de otras cuestiones que se debe investigar a fondo esta cuestión; se debe llegar a las últimas consecuencias, sobre todo la forma en la que vino maquinando las cuestiones y de la gente de quien está muy cerca Danilo. Nosotros vemos el entorno de Danilo, nos vamos a encontrar con que está asociado con varias cuestiones más allá de lo que aparenta -señaló.

Mencionó que quien encabeza a los “martillos” utiliza este sindicato como fachada, no tiene registro autorizado y sus integrantes ni siquiera son transportistas.

-No podemos decir ni siquiera que son martillos, porque no lo son; son gente de oposición, gente que anda viendo cómo hacer alboroto para resaltar a la luz pública para que los medios de comunicación volteen los ojos hacia ellos, para hacerse notar ante la sociedad, pero hay que hacerse notar ante la sociedad con cosas positivas, construyendo para que a Campeche le vaya bien -acotó.

Asimismo, hizo un llamado a no permitir que se manche el trabajo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien está haciendo una labor incansable por la transformación del Estado.

Por otra parte, comentó que las personas que se sumaron a la protesta del pasado 31 de octubre, provenientes del municipio de Escárcega, han dialogado con él, incluso han estado sentados a su mesa y esperaba una marcha pacífica encabezada por una comisión. Por lo que nunca esperó ese tipo de conducta, así como tampoco pensó en la magnitud de lo que traían en mente.

-Sabemos, porque ya es del dominio público, que Danilo está sentenciado por un homicidio; sabemos que ya antes había advertido de secuestrarme, privarme de mi libertad, lo sé perfectamente, entonces yo no voy a esperar que alguien se me acerque en la vía pública para ver si me va a platicar algún cuento si sé sus intenciones, sin embargo, es mi obligación como funcionario público atender a los ciudadanos que acudan al Instituto Estatal de Transporte, se trate de quien se trate, pero de manera pacífica -reiteró.

Recalcó que con violencia no puede haber diálogo, y en su protesta, recordó, entrenaron por la fuerza, robaron cosas y afectaron a terceros, impidiendo el libre tránsito de las personas.

-Luego por ahí debe haber el video, donde claramente se ve que rompen el vidrio con el ánimo de que yo saliera, porque trataron de sacarme de mi oficina para golpearme, lo que no fue posible porque le puse seguro a la puerta, pero ellos intentaron agredirme, iban a una agresión no iban a una protesta, la gente iba engañada, por eso cuando estalla el vidrio, Danilo se empieza a reír y se va al lado derecho saliendo del edificio y se reúne con el gordo que no detuvieron, que también estuvo en la rotura del vidrio y que también estuvo comandando todos los destrozos que hicieron -abundó.

Y ante eso, dijo, no le quedó más a la fuerza pública que actuar, porque a la fuerza pública está para meter orden, para cuidar y vigilar a los campechanos, esa es la función de la policía y lo hizo perfectamente bien comandado, bien hecho.