Que todas las naciones de la tierra adoren a Dios

Hermanos y hermanas, hoy celebramos la manifestación de Dios a todos los pueblos, la solemnidad epifanía popular del “Señor”, conocida como la fiesta de los “Reyes Magos”, el Evangelio nos habla de magos venidos de Oriente pero no dice que sean reyes, pero con base a un Salmo, se dice que todos los reyes de la tierra adoren al “Señor”. Los libros apócrifos posteriores a los bíblicos dicen que son tres Reyes Magos de acuerdo a las tres ofrendas que el Evangelio de San Mateo menciona: oro, incienso y mirra; y hasta tres nombres les pusieron: Melchor, Gaspar y Baltasar. La biblia no nos dice que nombres tenían, pero la tradición le puso nombres y color de piel, de esta manera José Francisco González González, inició el mensaje de homilía dentro de la celebración de la misa dominical en la Catedral campechana.

Esos reyes provenían de un pueblo llamado Persa, donde eran muy estudiosos de las estrellas e incluso las catalogaban como dioses; otros piensan que eran calderos de donde provenía el padre de la fe Abraham, y en la época que Jesús, gobernada el rey Herodes, el libro del Génesis, en el capítulo 49 versículo 10, Jacob le daba la bendición a todos sus hijos, Dios promete que no se separara del bastón del mando, es decir, que los reyes serán judíos por el bastón de mando no se separara de los descendientes del patriarca Jacob, y así se cumple la profecía del profeta Daniel de las 72 semanas, Herodes era un hombre poderoso, astuto para gobernar, buen constructor y asesino de niños inocentes menores de dos años de vida.

Los Reyes Magos de Oriente eran hombres estudiosos pero también hombres de fe y esta fe los hizo moverse con su ciencia parta ir en la búsqueda del rey de Israel que había nacido, un hombre de ciencia no se deja cejar por soberbia, a estos magos se les perdió la estrella que los guiaba al niño Jesús, y llegaron con Herodes, quien les dijo encuentren a ese rey y díganme donde esta para irlo adorar, pero la hipocresía nos hace decir lo que no estamos pensando y nos hace ser traicionero, y San Lucas, nos dice que los pastores, gente sencilla y de pueblo viven su fe, y se encamina a ver a Jesús, ese ser tan pequeño, tan frágil y desnudo para reconocer al rey del universo, el que todo fue hecho por él y sin el nada existe como dice el prólogo de San Juan.

Dios se manifiesta de una manera total, quienes reconocen al Señor, los que quieren la respuesta es nuestra si yo me quiero tapar los ojos para no ver la luz, es mi deseo por que la luz siempre seguirá existiendo, si yo no quiero creer nos es porque Dios no nos dé signos de su existencia, la ciencia no nos quita de Dios, pidámosle al Señor que no nos hagamos ciegos a la manifestación de Dios, y que la luz que él nos da, nos ilumine para que nos encontremos con él en nuestra vida diaria, finalizó.