Quiñones Loeza, un estorbo para la administración municipal: LGH

Los funcionarios públicos federales, estatales y municipales que no cumplan con sus obligaciones y deberes que les demanda su cargo deberían de ser destituidos de su puesto, claro ejemplo es el secretario del Ayuntamiento de Campeche, Jesús Quiñones Loeza, quien no cumple sus compromisos a la ciudadanía como el caso de los vecinos del poblado de Chiná, quienes preocupados por su seguridad, pidieron a dicho funcionario municipal mejore el servicio de alumbrado público, el cual es deficiente, petición que no ha sido atendida desde haces seis meses, señaló Luis García Hernández, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Campeche.

Jesús Quiñones Loeza se ha convertido en un total estorbo para la administración pública municipal de Campeche; este tipo de funcionarios fanfarrones sólo se dedican a ver de dónde agarran dinero para hacer negocios y hacerse ricos, por lo tanto, deberían estar fuera de la administración y las autoridades de la Contraloría deberían de hacerle una investigación por enriquecimiento ilícito.

Los funcionarios públicos corruptos de los tres niveles de gobierno son un verdadero estorbo para la sociedad campechana, quien ya está harta y cansada de ese tipo de servidores públicos. La duda es el por qué el secretario del Ayuntamiento, Jesús Quiñones Loeza, ha sido tolerado tanto por los regidores del Cabildo, quienes tienen toda la facultad para sustituirlo de la Secretaría Municipal.

Quiñones Loeza no ha cumplido cabalmente con su responsabilidad en el cargo, el recurso económico que devenga por no hace nada es un verdadero despilfarro, deberían de contratar a alguien que sí se comprometa con la ciudadanía campechana y resuelva sus demandas y no atienda solo sus intereses personales.

Queda claro que Jesús Quiñones Loeza es un niño y cómplice del presidente municipal, Edgar Hernández Hernández, ya que es él quien opera y maneja todos los negocios sucios del alcalde y por eso lo protege, si la Contraloría lo investiga, encontrará los millones de pesos que están perdidos de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Campeche, finalizó.