Ratifica LMB a Campeche como sede del Juego de Estrellas 2017

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Aún cuando en el marco de la Asamblea de Presidentes realizada en la ciudad de México el pasado miércoles, ocho equipos pidieron la destitución del presidente de la Liga Mexicana Plinio Escalante Bolio y otros siete rechazaron la medida, al final se lograron importantes acuerdos entre los que destaca la fecha de inicio de la campaña 2017 para el 31 de marzo y la ratificación de la sede del Juego de Estrellas para Campeche, que se jugaría a principios de junio.

Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo del Club Piratas de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero; quien admitió que persiste el rompimiento entre los dos bandos que se han formado al interior del añejo circuito, uno formado por los nuevos dueños de equipos, y otro por los clubes más añejos de la liga.

“Confío que en los próximos días se pueda lograr un consenso, que esta ruptura no sea un pleito que acabe con 90 años de tradición, que no llegue a eso, simplemente sean diferencias de postura, de intereses y espero que en los próximos días, por el bien del béisbol, por el bien de la afición mexicana que disfruta de este deporte, podamos llegar a un buen acuerdo y podamos tener béisbol esta temporada 2017 con los 16 equipos y que podamos arrancar en tiempo y forma”, significó.

Detalló los acuerdos que se lograron, los cuales explicó se dieron tras la salida de Plinio Escalante Bolio de la asamblea, una vez que le pidieron su renuncia. La asamblea pudo salir adelante con José Maíz, presidente y dueño de los Sultanes de Monterrey, como moderador y conductor de los trabajos.

Parte de los acuerdos fueron arrancar la temporada el 31 de marzo; el Juego de Estrellas está ratificado para Campeche en la primera semana del mes de junio. Se valora que para los juegos Interzonas, sólo se visite a cuatro equipos de cada división y al siguiente año otros cuatro, para reducir los costos de operación, ante el difícil panorama económico que permea en el país.

Se acordó, asimismo, mantener el sistema de competencia, se mantiene el “Comodín” y también se decidió que el ganador del Juego de Estrellas ya no sea local para la Serie del Rey, sino que de los dos finalistas el que tenga el mejor promedio será el home club.

También se acordó que se jugará con seis extranjeros, tres mexicanos nacidos en el extranjero y con la regla de los novatos, que sean 50 innings para pitchers y 101 turnos al bate con diferentes novatos.

Hurtado Montero reiteró que el Club Piratas mantiene su apuesta por el jugador mexicano, “nosotros si queremos, tanto Piratas como el grupo en el que estamos, que se le dé oportunidad al jugador mexicano nacido en el extranjero pero que haya un límite para que el jugador mexicano formado en México no pierda espacios y que toda la inversión que hacemos los equipos tenga frutos y no se pierda y no haya espacio para el jugador mexicano formado en México”.

“Y el otro grupo los nuevos dueños, haciendo mención que en pro del espectáculo se le dé cabida al jugador nacido en el extranjero, diciendo que pudieran aportar aún mayor calidad en el talento del béisbol, pero si recuerdan esta temporada 2016 que se jugó con mexicanoamericanos libres, a media temporada había equipos que estaban eliminados, equipos que se desmantelaron con tal de bajar su nómina, y se perdió el interés en gran parte de las plazas por esta desigualdad que hubo en los equipos”, dijo.

“En el 2015, la temporada en que se jugó con seis extranjeros y un solo mexicoamericano, ha sido la temporada que más espectáculo hubo, la temporada más competitiva, que el último día de la temporada prácticamente todos los equipos estaban peleando por entrar al playoff, eso es espectáculo, que genera el interés de la afición y genera que haya mucha gente en los parques”, recalcó.

Finalmente respecto a la postura del otro bloque que dijo desconocer los acuerdos, observó que son cuestión de estatutos y de reglamento interno de la liga que de eso se están encargando de revisar.