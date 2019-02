Ratifican pobladores a delegados municipales en siete comunidades

El proceso de selección de agentes municipales en Palizada se realizó dentro del marco legal que le otorga la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y la Constitución Política Mexicana

PALIZADA.- Al ratificar los pobladores a sus delegados municipales en siete comunidades del municipio de Palizada, la Secretaria del Ayuntamiento, Zuleyma Beytia Mendieta, afirmó, que el proceso de selección de agentes municipales se realizó dentro del marco legal que le otorga la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y la Constitución Política Mexicana, al gobierno que encabeza la presidente municipal, Maritza Díaz Domínguez.

Al presidir en representación de la alcaldesa, el sábado reuniones de trabajo con habitantes de las comunidades rurales de Plan del Carmen, San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, Cuyo y la Ampliación Zaragoza, Beytia Mendieta señaló que en la designación de los delegados no se violentó el derecho de elegir de los ciudadanos, el artículo 92 y 97 de la Ley Orgánica faculta a las autoridades municipales de elegir a sus delegados, este procedimiento busca que las comunidades se desarrollen con unidad y armonía, porque el divisionismo solo trae retraso a los pueblos.

Al entregar a los delegados los sellos oficiales para que inicie su trabajo de cara a la comunidad, la Secretaria del Ayuntamiento, convocó a los habitantes a la unidad para seguir trabajando juntos gobierno y comunidades por el bienestar y desarrollo de Palizada.

Dijo, no hacer caso a aquellos que quieren confundir y dividir a Palizada e instó a los delegados municipales que fueron designados el pasado 25 de enero, a trabajar para todos sin distingo políticos y religiosos ya que todos cuentan en una comunidad.

Aclaró, que la alcaldesa Maritza Díaz Domínguez, se pudo haber equivocado en elegir a los delegados municipales, pero no en quitarlos, porque no vamos a permitir que defrauden la confianza depositada en ustedes y no respondan con trabajos a las necesidades de la gente de sus localidades.

Acompañado de los miembros del Cabildo, Beytia Mendieta, reiteró el respaldo de la alcalde y de los regidores hacia los delegados porque somos un sólo equipo que queremos el progreso del municipio, porque ya no vamos a regresar al pasado de que los delegados no veían por el bienestar de sus comunidades.

La Secretaria del Ayuntamiento, quién les aseguró que no habrá marcha atrás en sus asignaciones.

Aseveró, que desde el inicio de que la presidente municipal, Maritza Díaz Domínguez, tomó las riendas del municipio, viene trabajando para todos los paliceños, sin colores partidista porque el proceso quedó atrás y su esquema de gobierno es de puertas abiertas y se ha convertido en una gestora incansable para que lleguen más recursos extraordinarios y apoyos en beneficio de la comunidad.

Significó, que la administración pública municipal, ha tenido todo el respaldo incondicional del Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas y del Secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González; para que a Palizada le vaya bien y crezca en grande.