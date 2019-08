REASIGNACIÓN DE RECURSOS, POR PROPUESTAS DE ALCALDES

Sensible a las necesidades de la sociedad, el gobernador Carlos Miguel Aysa González entabló plática con los alcaldes de los 11 municipios sin excepción y el recurso del puente vehicular de la avenida Colosio se ha reasignado a las propuestas que cada uno presentó, incluido Seybaplaya y Dzitbalché, destacó el titular de la Secretaría de Planeación (Seplan), Ramón Arredondo Anguiano.

“Cuando los presidentes municipales las entreguen, y el gobernador dé su anuencia pasarán a esta Secretaría para iniciar el proceso de autorización de los recursos y pidiendo los procesos mínimos de la obra, ya que al gobernador le van a pedir equis cosas”, mencionó.

En entrevista, el funcionario enfatizó que una vez concluya la presentación de sus proyectos por parte de los 11 alcaldes y los dos consejos municipales, se procederá a integrar la propuesta definitiva.

En ese sentido, refirió que “si un Ayuntamiento presenta, por ejemplo, una obra para una escuela, intervendría el Inifeec, si es de agua potable sería Capae y si presentan calles, pavimentación o carreteras sería Seduopi, es decir, el gobernador no les está diciendo que solo en un proyecto se puede designar el dinero de acuerdo a sus necesidad más urgentes.

“A nosotros nos van diciendo de los proyectos para ir armando las propuestas que, una vez que se tengan, el gobernador lo dará a conocer”, abundó.

Agregó que los presidentes municipales y representantes de los dos consejos municipales siguen haciendo cambios a sus propuestas originales, por ejemplo, el de Calkiní, citó.

Con relación a los proyectos presentados, Arredondo Anguiano señaló que “los presidentes municipales siempre van a pedir calles, calles y más calles; caminos saca cosechas, sobre todo, en los rurales, obras de agua, ampliación de la red de electrificación”.

Aclaró que no son las obras más caras, sino que “se dejan llevar por lo que dice el 115 Constitucional, que dice que mercados, rastros, panteones, alumbrado público, calles, agua potable, comunicaciones, recolección de basura es de los municipios y es lo que tienen tatuado y es lo que te piden”, completó.

En el caso del alcalde de Hecelchakán, comentó que está pidiendo un nuevo mercado público y Calakmul, por su crecimiento, necesita espacios recreativos, “no tienen una unidad deportiva grande como otros municipios y sus jóvenes lo necesitan”, significó.

0 Share