Rechaza YVV haya usado recursos del Partido para beneficiarse

La casona del Centro Histórico donde están las oficinas del PAN Municipal desde hace 24 años, pertenece a su hermano

Niega la candidata a senadora, Yolanda Valladares Valle, que haya utilizado recursos de partido para realizar mantenimiento a la sede Comité Directivo Municipal, mismo que hasta el momento se mantiene deshabilitado desde hace un par de meses por falta de recursos; sin embargo, admitió que la propiedad pertenece a su familia y dijo que esto Alejandro Brown Gantús ya lo sabía.

“Tiene 24 años que la sede municipal se encuentra en esa casona del Centro Histórico y parece que Alejandro Brown se está dando cuenta apenas”, de manera irónicamente, respondió que sus acusaciones son patadas de ahogado ante la nula posibilidad de ganar el proceso electoral al competir contra Eliseo Fernández Montúfar, actual diputado panista que se mantiene en su puesto como legislador para continuar haciendo recorridos con motivo de sus gestiones y no sea castigado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

De igual manera y un tanto cínica, dijo que la casa no es de ella sino de su hermano, que ella no tiene nada que ver con el espacio, tampoco aclaró de cuánto es la renta que se le paga por ese edificio, pero justificó que esa renta esta desde que no era nadie en el partido, desde ese entonces ya se estaba rentando a su familiar el inmueble.

De manera tajante, negó rotundamente que se haya utilizado dinero del partido para realizar modificaciones y mantenimiento a la vieja casona que hoy, a pesar de la deshabilitación, se mantiene con un nuevo aire pero con una Directiva Municipal que no ha tenido sabor ni son para atender cuestiones del municipio, ni atender a la militancia de la capital a comparación de otras sedes municipales que se mantienen activas, tal como en el municipio de Calkiní, Calakmul y Hecelchakán.

Sin más y sin esperar alguna otra pregunta, sonrió, se dio media vuelta y se fue habloteando con sus fieles seguidores sobre la entrega del documento que la validan como candidata para senadora de Campeche para las próximas elecciones.

Quedará en tela de juicio toda la desbandada que se ha mencionado en diferentes municipios ocasionada por esta ex dirigente que aparentemente empoderó a personas de recienten ingreso mientras que a los estandartes del PAN los hizo a un lado, pues no entraban en sus planes futuros como candidata a senadora, incluso, hay ex panistas que aseguran que como no apoyaron al movimiento de Ricardo Anaya Cortés, este les dio la orden de sacarlos de los planes.

FUERZA POLÍTICA DE ACCIÓN NACIONAL SON SUS CANDIDATOS

A comparación de partidos políticos como la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, e incluso, Regeneración Nacional, en donde han señalado que su capital político se encuentra en sus simpatizantes y militantes, Valladares Valle designó a “sus” candidatos como la fuerza política del partido, argumentando que han hecho un trabajo modelo como para llegar sin problemas a los campechanos y esto, según, la hace sentir segura.

Sin embargo, se le olvida a la inteligente candidata a senadora, que los alcaldes de Calakmul, Carmen, Hecelchakán y Palizada tienen demasiados señalamientos y en estos municipios se han dado renuncias de derechos políticos como panistas debido a la indiscreción de la ex cabeza del partido en todo el Estado.

P.A.C. de Palizada, es quien tuvo parte para hacer denuncias y demostrar su posible su inocencia, pero en vez de ello, prefirió despacharse con la cuchara grande, viajes, vehículos, caballos y demás, pero nunca estar en su oficina atendiendo a los paliceños fue la verdadera imagen que dio, incluso, cuando el recorte de los trabajadores al inicio de la administración, prefirió violar una ley federal en cuanto al Patrimonio Cultural de la Humanidad construyendo una escalera metálica hacia una ventana de su ex oficina para poder escapar en caso de amotinamiento.

Calakmul y Hecelchakán no se quedan atrás, pues condicionan apoyos federales con tal de que los ciudadanos paguen sus impuestos, pese a que en servicios públicos son los peores calificados en toda la administración municipal 2015-2018; Pablo Gutiérrez Lazarus de Carmen, podría ser el siguiente en la lista de la Secretaría de Contraloría debido a los desvíos millonarios que ya se han presentado pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción y las que faltan.