Rechazan mala administración ediles de Palizada y Calkiní; se justifican

La noticia de no haber aumentos en los impuestos prediales o catastro, no eximen al alcalde paliceño, Pedro Ayala Cámara, de las acusaciones e investigaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), sobre la posibilidad de desvío de recursos públicos así como mal manejo de la administración municipal del Pueblo Mágico que ha llevado a un grado de ingobernabilidad a los habitantes por tantas promesas incumplidas del panista.

La ley de ingresos del municipio de Palizada contempló una probabilidad de casi 180 millones de pesos para el 2018, el cual no tuvo mayores modificaciones y aseguró que no habría aumento de ningún impuesto que pudiera perjudicar a la economía de los paliceños, los cuales reconoció están en descontento debito a la falta de criterio y consistencia del munícipe, el cual es conocido por saber cómo invertir en un viaje.

En su afán de no perder la calma de su persona y no lo traicionara el subconsciente, señaló que ya se subsanaron las observaciones que la Auditoría Superior del Estado de Campeche en cuanto a las especulaciones de desvío de fondos, dijo, además, que su oficina ya regresó al Ayuntamiento de Palizada y que durante el 2017 se han reconstruido calles y una avenida pese a que los regidores dicen que no.

Agregó minutos antes de entrar a la reunión con los legisladores que todo está en orden en el municipio y continuará trabajando porque las acusaciones de ingobernabilidad han existido anteriormente y no han sido impedimento para que los alcaldes anteriores a su administración terminen sus ciclos de tres años a pesar de que este, en su momento, había señalado que ya no podía con la presión y quería dejar el Ayuntamiento.

Dentro del cinismo que realmente es considerado mucho por parte del alcalde, destacó que continua trabajando a favor de los paliceños y que terminará su tercer año como presidente municipal íntegro y con la cabeza en alto a pesar de las críticas y la desinformación que existe con el Cabildo del Ayuntamiento.

Po otro lado, con solo un aumento de 4 millones de pesos a comparación del año pasado para alcanzar 258 millones de pesos en su Ley de Ingresos, el edil de Calkiní, José Emiliano Canul Aké, dijo que hay una propuesta de aumento a impuestos pero dependerá de los legisladores aprobarlo, al cuestionarlo sobre las obras públicas que se realizan en el municipio, huyó hacia el interior de la oficina del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, sin responder a dichos cuestionamientos.

El expulsado de Morena, comenzó a responder los cuestionamientos de manera semi tranquila y atareada, informando de manera breve y concreta la Ley de Ingresos del municipio por 258 millones de pesos a comparación de los 254 del año pasado, admitió la necesidad de ajustar y actualizar las zonas catastrales así como diversos impuestos, generalmente del agua, pero que de igual manera quedará a disposición de los legisladores locales.

Sin embargo, poco tolerante sobre el desacato de priorizar el uso de mano de obra local así como contratar empresas campechanas de la construcción para realizar las obras publicas del Ayuntamiento, este solo dijo que si hay obras que cumplen con las normas que pide el Estado y alegó que se le estaba haciendo tarde para entrar a su horario de comparecencia pese a que faltaba un cuarto de hora para las 7 de la noche.