Recibe Congreso el 3er. Informe de Gobierno

Reconoce el Gobernador AMC el trabajo de quienes integran la LXII Legislatura

En sesión solemne del Congreso del Estado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó su III Informe de Gobierno por escrito a la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración, Laura Baqueiro Ramos, en presencia de 23 de los 35 diputados que integran la LXII Legislatura.

En su mensaje, el mandatario estatal, reconoció el trabajo de quienes integran la actual legislatura, que dijo, han hecho un papel de trabajo y responsabilidad, cerca de la sociedad, siendo cada uno de ellos los representantes del sentimiento de cada uno de sus Distritos.

Agregó que siendo el recinto legislativo donde “siempre se construye con propuesta y con proyecto” por lo que dijo que siempre será el más respetuoso de las voces y de las expresiones que se den en este Congreso.

-Aquí está la pluralidad, aquí están mujeres y hombres comprometidos y todo lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado a lo largo de estos últimos tres años también ha contado con el respaldo y con el compromiso, con el respeto que merece siempre el Poder Legislativo.

Asimismo, indicó que Campeche demanda trabajo en equipo y sentirse orgullosos de los logros obtenidos a lo largo de los años, ya que “Campeche es y será siempre primero”, por lo que lanzó el llamado “a tener bien puesta la camiseta por Campeche, sobre todo a las nuevas autoridades municipales y legislativas que entraran en próximas fechas, debido a que palabra comprometida debe ser palabra cumplida”.

Puntualizó que llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos todos ya que los nuevos gobiernos deberán cumplir con todas las promesas de campañas, ya que si no lo hacen, dejarán clara su incapacidad para gobernar.

-Ya no quiero escuchar, en las próximas semanas y meses, querer justificar y poner pretextos que no desempeñan sus labores porque el Gobernador no los apoya. Ninguna mentira más, nosotros siempre hemos apoyado a los municipios; trabajaremos con las juntas municipales y con los presidentes municipales pero no habrá pretextos para cumplir todos y cada uno de sus compromisos de campaña”.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Laura Baqueiro Ramos, reconoció la firme convicción democrática del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al acudir personalmente al Congreso para hacer la entrega de tan importante documento.

Asentó que todos los campechanos han sido testigos del ejercicio de un gobierno dinámico y transformador, que valora el pasado, pero que quiere construir un mejor futuro; un gobierno que quiere superar inercias y conformismos, un gobierno que se atreve a ir más allá de lo acostumbrado.

Antes, en la Plaza Cívica del Congreso “Pablo García y Montilla”, se depositó ofrenda floral y montó guardia de honor, en ocasión del CLXI aniversario de la Emancipación Política del Estado de Campeche, encabezada por el mandatario estatal y los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial.