Saluda gobernador AMC a López Obrador en reunión de Conago

*Recibe López Obrador a integrantes de la Conago *Manifestaron unidad de propósitos *Reunión en el Colegio de Ingenieros Civiles de México

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, se reúne con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., ubicado en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México.

Gobernadores asistentes a la reunión con Andrés Manuel López Obrador coincidieron en la buena disposición para escuchar las propuestas del candidato ganador de la elección presidencial y manifestaron la unidad de propósitos, en el sentido de que le vaya bien a todos los niveles de gobierno para que a su vez le vaya bien a México.

En entrevista previo al encuentro en el Colegio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de México, los mandatarios de Zacatecas, Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero destacaron la disposición al diálogo y advirtieron que es importante escuchar las propuestas de quien obtuvo el mayor número de votos en la elección del 1 de julio.

Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, sostuvo que los mandatarios estatales y López Obrador comparten la unidad de propósitos de que al país le vaya bien y adelantó que se trabajará con los nuevos diputados para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019 “volteen a ver a los estados”.

Es importante, dijo, tratar de hacer gobiernos honestos y demostrarlo para que la ciudadanía recupere la confianza en ellos. Además reiteró su disposición a escuchar los planteamientos de López Obrador. “En su oportunidad el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, señaló la importancia de “presentarnos institucionalmente como Conferencia Nacional de Gobernadores con quien va a ser el Presidente de la República a partir del 1 de diciembre”.

Se espera una retroalimentación importante y ofreció de parte del gobierno capitalino la apertura para colaborar y facilitar el ejercicio de gobierno del futuro presidente. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, destacó la voluntad de transitar hacia acuerdos que sean útiles para los ciudadanos e insistió en la importancia de escuchar los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador para contribuir al crecimiento de México.

“Se trata, afirmó, de un primer acercamiento, aunque confió en que pronto haya diálogos individuales con los gobernadores para avanzar en los temas de cada entidad, pues si bien se comparten temas comunes cada uno tiene sus peculiaridades y “yo quiero tener una reunión individual lo antes posible, si bien estaré atento a los planteamientos” de este jueves.

“Además coincidió con la propuesta de hacer un gobierno austero y aseguró que él como gobernador “me he estado apretando el cinturón desde hace un año y siete meses, haciendo recortes en la burocracia y coincidiendo con los principios de no robar, no mentir y no traicionar”.

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, se manifestó en favor del diálogo y el entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno para buscar una coordinación que favorezca a los ciudadanos.

No obstante, aclaró que es una primera reunión donde “vengo a escuchar los planteamientos, si bien todos los gobernadores tienen disposición para el trabajo que resuelva los problemas de las entidades”. Ejemplificó que en materia de seguridad Guerrero enfrenta complicaciones especialmente graves y por ello, añadió, este es un tema que se deberá tratar con el Gobierno Federal.