Reciben huelguistas apoyo de Federación de Sindicatos

Arribará a la ciudad el líder nacional, Rafael Reyes Montemayor, para reunirse con el alcalde de Campeche; persisten intentos por “reventar” la huelga municipal

La huelga del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Campeche pasó a un nuevo término. Fue dado a conocer que viene a Campeche el líder nacional de la Federación de Sindicatos, Rafael Reyes Montemayor, para iniciar negociaciones con el Ayuntamiento de Campeche ante la cerrazón del alcalde para dialogar con los líderes sindicales municipal y estatal, Manuel Bonilla Carrillo y José del Carmen Urueta Moha, respectivamente. Se espera que este lunes se dé el primer acercamiento con alcalde, antes que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje dé su resolución de procedente o improcedente la huelga, y se llegue a un acuerdo entre la parte afectada y el municipio.

Por leves situaciones en algunos de los puntos donde se encuentran los trabajadores huelguistas resguardando las oficinas para que no haya movimiento administrativo y, en su caso, no ocurra lo del pasado sábado, cuando personal del Ayuntamiento sacó archivos y equipo de algunas oficinas del Gobierno Municipal, este domingo, siendo el séptimo día de huelga, estuvo tranquilo, sin mayores percances, e incluso, hasta de un ambiente de fiesta debido a la noticia de la presencia de la Federación de Sindicatos en la entidad para apoyar al movimiento de huelga contra el alcalde Eliseo Fernández.

A primeras horas de la huelga en el Palacio Municipal, las mujeres ya tenían lista la candela para preparar el desayuno, como estos necesitan de energía para permanecer fuertes y vigilantes, desayunaron proteína, huevos revueltos fue el menú para los presentes, quienes más allá de mostrarse debilitados y con molestia, estaban sonrientes, tenían música de todo tipo, los corridos fueron la principal ambientación, incluso, hasta para llamar la atención del turismo polaco que pasaba por ahí y que aprovechó a tomar fotos de una legítima huelga como las que ven seguido en los países europeos.

Sin embargo, algunos trabajadores sindicalizados en huelga volvieron a tener un pequeño enfrentamiento de palabras con introductores de carne en el Rastro Municipal, mismo que se debería mantener sin labores, pero, aparentemente, con permiso del administrador del Rastro, es que se metieron los empresarios, esto fue en cuestión de segundos, incluso, en las narices de los agentes de la Policía Estatal Preventiva quienes formaban un escuadrón de al menos 20 agentes que solo fueron testigos de lo que ocurrió, pues no intervinieron y peor aún, ni grabaron lo ocurrido como en otras ocasiones.

Trascendió que, incluso, desmantelaron las rejas por lo que ahora el Rastro permanecerá abierto y durante este proceso de quitar las rejas, el trabajador explicó que rompieron la bandera de huelga y también las cadenas que estos colocaron para evitar las funciones del mismo, por lo que pudiera ser tomado como un delito debido a que procedieron contra un edificio público aún y cuando el administrador del Rastro se encontraba en el lugar, como si ya esperaba la llegada de estos.

Por si fuera poco, aparentemente, trabajadores del Ayuntamiento dejaron un camión en la entrada al Rastro, cercano a los trabajadores y esta contiene las vísceras, tripas y demás desechos de animales que se reúnen de varios mercados, en afán de hacerlos molestar o querer causar enfrentamiento entre los huelguistas y los introductores.

Dentro de las explicaciones que los huelguistas dieron, es que el administrador del Rastro que responde al nombre de José Pérez Herrera, les dijo a los introductores que no habría problemas si llevan a sus cerdos y reses al Rastro, que el personal estaba laborando a pesar de la huelga y por ello es que son dos ocasiones ya que suceden estos altercados, donde llegan los introductores con su gente, cizalla en mano tumban las cadenas y se meten, pero hoy fue peor, pues desmantelaron las rejas.

Categóricamente, el administrador del Rastro negó que las cosas sean así, y dijo que son los introductores los que exigen que se les atienda, pues al final del día, ellos son los usuarios de las instalaciones y del equipo que se resguarda en el lugar, por ello no les puede negar el uso de las mismas para evitarse problemas, además que la huelga es hacia fuera y repitió que hay trabajadores que quieren trabajar.

Para finalizar, tanto como Manuel Bonilla Carrillo y José del Carmen Urueta Moha, dijeron que estarían al pendiente de lo que proceda ahora con la presencia del representante de la federación de sindicatos, mismo que será atendido por el alcalde de Campeche en vista que se negó a negociar con los líderes locales y que en esta ocasión no tendría motivo alguno para que se niegue de hablar con una autoridad nacional en cuestión de los sindicatos, incluso, mencionó nuevamente que las demandas del pliego petitorio son negociables y que no están intransigentes, sino al contrario, quieren ver qué se puede obtener y que no, pero siempre y cuando haya beneficio para los trabajadores sindicalizados.