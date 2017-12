Reconocen ex socios de UBER que infringían la ley

Ex socios pedirán apoyo a las autoridades correspondientes para liberar sus vehículos

Cerca de 20 socios de UBER solicitarán una audiencia con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, para pedirle su apoyo en la liberación de sus vehículos, pues argumentan que si esa empresa se va de Campeche, no hay delito que perseguir.

A dos días de darse a conocer la noticia de que UBER no insistirá en prestar servicio de taxi en el Estado, José Murillo Saravia, en representación de los demás socios, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que los ayuden a recuperar las unidades detenidas.

Bajo el argumento que si la empresa se retira ya no hay delito que perseguir, pide el apoyo del gobernador para que les devuelvan sus vehículos.

Agregó que son entre 400 a 500 socios, aunque no todos fueron detenidos por la policía, “sino que son cerca de 160 vehículos detenidos a 100 mil pesos la multa por cada uno”.

Enfatizó que la empresa UBER está dispuesta a pagar las multas, pero, solicitan que cuando les den la orden de pago no les pongan más trabas. “Nos están pidiendo una licencia de taxista, derecho de concesión y tarjetón. Pero, nosotros no somos taxistas ni nunca lo fuimos”, acotó.

SABÍAN QUE INFRINGÍAN LA LEY

Por otra parte, manifestó que las declaraciones del director del Instituto Estatal del Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, son incongruentes, “porque ahora dice que nunca supo que UBER estuvo en Campeche y las boletas de infracción son del IET, y la cacería que nos hacían eran por orden de él. Nadie más”, recalcó.

No obstante, al preguntarle si como socios de la empresa UBER estaban conscientes de que estaban infringiendo la ley y prestando un servicio sin concesión ni permisos, respondió: “Sí, por supuesto. Y no es tanto el infringir. Es como le decía a tus compañeros de la prensa…si yo tengo mi vehículo y te veo y eres amiga mía y me das para la gasolina, me echas un raid. También estoy prestando un servicio particular, como el artículo que nos leyeron ayer en el IET que dice, que todo vehículo que transporte personas y haga un cobro es un transporte público, ¿entonces?”, expresó.

¿Esa es su defensa?, se cuestionó.

-Claro, por supuesto. O sea, y obviamente sabemos que en la boleta de infracción, todas las boletas, el desglose que tenía la infracción era decirme que no tenía placa de taxista, que no tenía revisión mecánica, cuando todos los vehículos son 2017 y está detenido desde el mes de abril -reiteró.

Finalmente, adelantó que recurrirán a los diputados para pedir que se hagan las modificaciones a la Ley de Transporte del Estado, a fin de que se les permita prestar el servicio.