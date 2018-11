Reconocimiento del Gobernador a EPN

*Más de 21 mil 400 millones de pesos destinó el gobierno federal a Campeche * Del Puente de la Unidad resaltó que la obra se concluirá en el mes de marzo de 2019, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos

Tras agradecer su cariño, apoyo y afecto hacia Campeche, “pero mucho más por los 21 mil 400 millones de pesos con que nos apoyó en su administración para que Campeche, hoy, sea un Estado diferente”, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas agradeció al presidente Enrique Peña Nieto el apoyo brindado durante su gestión, más del triple que en las dos últimas administraciones federales anteriores.

En su última visita, el Presidente de la República hizo entrega de obras de manera remota con una inversión superior a 345 millones de pesos, entre ellas, la modernización de la avenida Costera del Golfo, que no había recibido apoyo federal en más de 20 años.

Tras saludar al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, entre otras autoridades estatales y federales, significó que nunca antes un Presidente de la República había visitado tantas veces a Campeche.

Del Puente de la Unidad resaltó que la obra se concluirá en el mes de marzo de 2019, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, y que sin el apoyo y respaldo del presidente Enrique Peña Nieto no podría haberse llevado a cabo, pues dos presidentes la habían prometido y no se había podido concretar.

Destacó que Campeche es el estado con menor incidencia delictiva en el país por cada cien mil habitantes; y desde el inicio de su administración en colaboración con el Gobierno Federal, se han invertido más de 300 patrullas, así como en más de 400 cámaras de video vigilancia; rehabilitación, construcción y modernización de mil 46 planteles educativos de todos los niveles en la entidad, el 70 por ciento de los que hay, con recursos por más de 3 mil millones de pesos y más de 600 tractores.

Mención aparte hizo de la creación de dos Zonas Económicas Especiales y los beneficios que estas traerán a la entidad en la generación de empleos, además de una inversión de más de 2 mil 200 millones de pesos para la modernización de nuestros Puertos.

-Y eso significa nada más y nada menos que a partir del primero de enero del 2019 arribarán a Campeche tres cruceros, tres compañías de cruceros, eso nos permitirá seguir construyendo más oportunidades para los campechanos.

Subrayó que al término de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto entrega un México más fuerte que hace seis años, con realidades y avances claros y contundentes, que constituyen la fortalezas de este gran país.

Asimismo, enfatizó que el Presidente Enrique Peña Nieto es hombre de valor y valores, de principios, de palabra que se compromete y cumple, “y hoy de cara al pueblo de México está cumpliendo el 97 por ciento de todos sus compromisos firmados ante Notario público, eso habla de un Presidente comprometido con México y con Campeche”, completó.

Resaltó q ue hace seis años, llegó Presidencia para trabajar y para hacer de México un país de primera. Llegó a la presidencia para hacer lo que había que hacer y muchos presidentes antes no lo hicieron porque no tuvieron el valor, porque no supieron o porque no pudieron hacerlo.

Además, el PIB creció, fue un sexenio sin crisis, con estabilidad económica, crecimiento permanente y los especialistas internacionales dicen que en esta administración federal se han sentado las bases para que en el año 2025 México sea una de las diez potencias económicas del mundo.

-Como Gobernador coincidir con su presidencia fue lo mejor que me podía haber pasado y los campechanos lo tienen muy claro -expresó.

Y agregó, que con el nuevo presidente electo, habrá sin duda una relación de mucho respeto, colaboración, entendimiento y armonía, y continuará su labor de gestión como ha hecho desde el inicio de su administración.

-Los campechanos no estamos hechos para las metas pequeñas, estamos hechos para alcanzar las metas más grandes; tenemos orgullo, carácter y categoría política. Hoy reitero mi compromiso de encontrar nuevas alternativas para el proyecto de transformación que usted inició y encabezó -precisó.

Dijo, continuará trabajando en equipo, con los pies bien puestos en la tierra y la mirada bien puesta en un mejor horizonte de servicio a todos los mexicanos.

A punto de concluir su mensaje, el gobernador, así como dice la canción Las Torres de Catedral, le expresó con mucha firmeza, con mucho orgullo, y de corazón: no hay una tierra mejor que la tierra en que nací. Y esta tierra es suya, Presidente, porque suyo es el cariño de los campechanos. ¡Bienvenido a casa, Presidente!, concluyó.