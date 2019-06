Reconocimientos a distinguidos panistas

Figuras de gran trayectoria partidista de Acción Nacional se dieron cita ayer en la celebración del 80 aniversario de la fundación del blanquiazul a nivel nacional en las recién inauguradas oficinas del Comité Directivo Estatal que encabeza Pedro Cámara Castillo.

Sebastián Calderón Centeno, ex diputado local, ex candidato a gobernador y actual dirigente municipal de Carmen; Salvador Farías González, tres veces presidente municipal de Candelaria, y el ex alcalde de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, entre muchos otros panistas, recibieron sendos reconocimientos.

En este ambiente de algarabía, no pudo pasar desapercibido el desaire que el presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández hizo a su partido, pues, trascendió que para honrar con su presencia a los panistas ponía de condición que Cámara Castillo “desinvitara” a medios de comunicación, así como a otros invitados que le resultan incómodos.

Y aunque muchos militantes apostaban que el caprichoso edil sí se presentaría, al final hizo coraje y no llegó, como tampoco lo hicieron las diputadas Nelly Márquez Zapata, Karen Rabelo de la Torre, ni la ex dirigente Yolanda Valladares ni el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Nordhausen Carrizales, María Asunción Caballero May u otros que han llegado a ocupar un cargo en la administración pública gracias a su partido.

Quienes sí llegaron puntuales a la cita, fueron los diputados de los distritos 1 y 2, José Inurreta Borges y Merck Lenin Estrada, respectivamente, comprobando así que son leales a las siglas y descartando cualquier traición de su parte, como fueron señalados hace poco.

Durante su intervención, Pedro Cámara Castillo destacó que el PAN dio origen a un sistema de partidos y al sistema electoral actual, impulsando la participación de la mujer en la vida política, el reconocimiento en su derecho de voto y el acceder a espacios de representación política.

Recordó además que aunque se constituyó el PAN desde 1939, fue hasta 1946 cuando tuvieron sus primeros espacios en la Cámara de Diputados, en 1947 su primera alcaldía y en 1952 postularon a su primer candidato presidencial Efraín González Luna.

De los panistas reconocidos por su liderazgo y trayectoria recordó al ex presidente del CDE, Jorge Rubén Nordhausen González.