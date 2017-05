Para reconversión al campo en Hopelchén y Hkán., $4 millones

Anunció el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Lucio Lastra Ortiz, inversión de 4 millones de pesos para el programa de Reconversión al Campo y Cultivos de Maíz, esto ante la necesidad de los productores de Hopelchén y Hecelchakán interesados en ingresar al mismo.

Lo que empezó como una manifestación en la necesidad de mayores recursos para el programa de los cultivos de maíz, terminó siendo una gran noticia para los productores del grano ancestral maya. Estos 4 millones de pesos para apoyar a este sector, beneficiarán al trabajo de más de mil 200 hectáreas no solo para dichos municipios sino para los productores de todo el Estado.

Será el 1 de junio cuando la ventanilla para inscripción al programa se abra para todos los interesados y puedan acceder a los recursos con la misma temática que ha caracterizado a este proceso, es decir, mientras se apeguen a los lineamientos, haya determinado hectareaje por productor y se haga cargo del resto de los recursos del programa, es como serán palomeados para ser acreedores a apoyos que van hasta por 100 mil pesos.

Lastra Ortiz reconoció que hubo recortes presupuestales que afectaron a los programas que se derivan de la Sagarpa a nivel nacional y Campeche no estuvo exento, pero ante la necesidad de los productores de regresar al estado a su estatus de granero del Sur y mejorar cada días las técnicos de siembre de este y otros cultivos, es que se busca de manera constante una mejor administración para apoyar al campo.

Dijo que hasta el momento el campo no descansa, ni los campesinos, productores así que la delegación también pondrá el ejemplo y seguirá trabajando para que el campo campechano no quede desahuciado y no se olvide, pues hay mayores probabilidad de elevar la calidad de la producción así como mejorarla a que se quede estancado.

Tan solo para maíz amarillo y derivado de los trabajos de producción productiva se han cubierto pasivos pendientes en los municipios de Campeche, Hecelchakán, Campeche y Tenabo, para este concepto se logró subsanar un déficit pendiente de un millón 200 mil pesos; de igual manera, reiteró que la plataforma de informe, inscripción y canalizadora de pagos ha tenido avances por lo que está pronto a implementarse para la comodidad de los municipios del Estado.