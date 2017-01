Recortar el gasto corriente del Gobierno, pide Valladares Valle

now playing

Sería bueno si se predica con el ejemplo, hay que recortar en la misma proporción el gasto corriente del gobierno, manifestó la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Valladares Valle, ante la propuesta hecha por el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para reducir un 40 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos, que tendría como ahorro cerca de mil 600 millones de pesos.

En entrevista, subrayó que ese tipo de propuesta fue presentada hace algún tiempo por parte del PRD y su partido, y que finalmente quienes viven de los recursos públicos son los partidos de oposición no así el PRI, “ellos viven de financiamiento por fuera que no se refleja en las cuentas, y finalmente ese recorte afectará a la oposición que es el contrapeso del gobierno que tiene un gran sentido de la oportunidad, aprovechar a río revuelto, ganancia de pescadores y bajar las prerrogativas”.

No obstante, aclaró que no se opone a esa medida de austeridad, siempre y cuando el gobierno baje en la misma proporción sus gastos.

“Eso por una parte, y otra, dónde va ir a parar ese ahorro. No hay claridad, entonces, estamos brincando mucho cuando el suelo está bien parejo ¿no?”, enfatizó.

Asimismo, opinó la dirigente panista que son medidas apresuradas con un gran sentido de la oportunidad que no resuelven de fondo las necesidades de los ciudadanos.

Señaló que aún formando un bloque con los demás partidos pueda frenar el que vean reducidas sus prerrogativas, ya que el PRI junto con el Verde tienen la mayoría “porque el pueblo así lo decidió al darle la mayoría de votos para que puedan decidir ese tipo de votos sin la oposición y pueden decidir con el presupuesto lo que quieran”.

Insistió en que la reducción a las participaciones que reciben del Instituto Nacional Electoral los partidos políticos será bienvenida, pero que el gobierno haga lo mismo con su gasto corriente.

Mencionó que el hacer un recorte a los partidos políticos en sus prerrogativas representaría para ellos dejar de ser un contrapeso, además de disminuir el gasto para sus actividades y operatividad.

“Si a un funcionario se le quita su camioneta, su chofer, su celular no se afecta al pueblo, no afecta a los programas sociales”, acotó.

Recalcó Valladares Valle que el boquete de los recursos públicos se encuentra en la corrupción, por lo que declaró que las medidas de austeridad propuestas ante el desencanto social por el incremento al precio de la gasolina, no dejan de ser necesarias dadas las condiciones económicas actuales, pero sí fueron muy apresuradas.

“Cuando se hacen pactos de esa naturaleza el gobierno tiene que asumir compromisos con la Iniciativa Privada y contraprestaciones para que esté en la posibilidad de no incrementar los precios de la canasta básica”.

Por último, expresó que no es suficiente, ya que no se ha visto un plan presupuestal por parte del Gobierno Federal que demuestre que verdaderamente se van acabar los privilegios de la clase política.