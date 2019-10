Recortes a los municipios tendrá efectos negativos: SFG

Con un llamado a que el gobierno federal deje los ataques a sus opositores y garantice mejor los recursos a los ayuntamientos, el alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, aseguró que esta política que se maneja actualmente tendrá efectos en todo el país.

En entrevista, señaló que los alcaldes tienen derecho a solicitar que se reconsidere el presupuesto 2020, el cual consideró “raquítico” y que tendría efectos negativos en todos los municipios del país.

Lamentó que a los alcaldes les hayan rodeado con gases lacrimógenos, pues los ediles iban a pedir audiencia de manera pacífica, por lo que no venía al caso que se les tratara de tal forma.

“Creo que no venía al caso, si nos quedamos como los conejos, chiquitos y orejones, nos van a ver siempre igual, ¿Por qué a los presidentes municipales que somos indefensos? Hay otras cosas como lo que acaba de pasar en Sinaloa, que le echen gas a los que lo necesitan”, acusó.

Farías González comentó que el presidente de la República continúa señalando corrupción en otros partidos políticos que ahora son la oposición y advierten con auditorías para otorgar más recursos, cuando debería trabajar en coordinación en beneficio de las familias.

“Que me hagan auditoría, que vean en qué me gasté el dinero y en qué me lo quiero gastar”, ya basta con eso de decir que somos rateros, nos lo tiene que demostrar, si es así, que se castigue y si no que nos apoye como debería estar haciendo”, dijo.

Por otro lado, ante los señalamientos por supuestos actos de campaña adelantada del dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, el panista comentó que ante cualquier denuncia tiene manera de demostrar que ha respetado los tiempos electorales.

“El PRD no todo el tiempo ha metido la zancadilla ahí, que ponga una demanda para todos, porque según ellos todos están haciendo campaña, pues que lo demuestre, si yo me muevo en los municipios, aquí en Campeche es porque tengo invitación, la demanda puede venir, nosotros tenemos cómo defendernos”, concluyó.