Rector entrega reconocimientos a atletas de la Universiada Nacional 2017

“Jóvenes deportistas, sean sus triunfos y el reconocimiento de nuestra comunidad universitaria, un camino para seguir avanzando. Hoy más que nunca deben progresar, porque no se puede concebir a un campeón si no se es un deportista disciplinado, si no se es un buen compañero, un buen hijo. Porque el atleta que triunfa se vuelve un ejemplo de su Universidad, de sus compañeros y esto conlleva una gran responsabilidad”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, el Maestro Gerardo Montero Pérez, al reunirse con los atletas miembros de la Delegación Universitaria que participó en la Universiada Nacional Monterrey 2017.

Al hacer entrega de reconocimientos por su desempeño en la justa deportiva, el rector Indicó que se trata de un reconocimiento por su talento y sus éxitos, pero también por su fe, su esfuerzo y su capacidad para trascender. Agradeció a los estudiantes por compartir sus éxitos, sus alegrías, y ser orgullosamente universitarios, y reconoció el esfuerzo y dedicación de sus entrenadores, así como a sus padres por su confianza y su invaluable apoyo.

En este evento se dieron cita atletas, entrenadores y autoridades universitarias e invitados, así como el director del Instituto del Deporte, Jorge Carlos Hurtado Montero, y el Director de Actividades Deportiva y Recreativas de la Universidad, Manuel Sosa Gantuz.

“Hoy renovamos nuestro compromiso de avanzar junto a ustedes, y lo hacemos con una mirada positiva, dispuestos a tomar nuevos retos que beneficien a nuestra juventud, razón y ser de nuestra universidad”, aseguró Montero Pérez.

Así mismo dijo que las 10 medallas obtenidas en la Universiada Nacional 2017 con sede en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, no sólo confirman el crecimiento deportivo y la diversificación de las disciplinas deportivas que impulsa la Universidad Autónoma de Campeche, sino que ratifica a los Bacabs como el mejor entre las universidades públicas del Sureste del país, y por supuesto, el número uno del estado.

Así lo señaló el titular de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UAC, Manuel Sosa Gantús, al destacar el total apoyo del Mtro. Gerardo Montero Pérez, que hizo posible superar por segundo año consecutivo el récord histórico de preseas obtenidas en una fase nacional.

Sosa Gantús significó un logro del deporte universitario, al apuntar que desde el 2013 los Bacabs han obtenido por lo menos una medalla de oro en la etapa nacional de la Universiada, lo que habla de una constancia. Y desde el 2009 han sido 40 las preseas en total que se han obtenido, cifra que confirma a la UAC como la mejor del estado.

Explicó que la calidad del deporte universitario queda comprobada con las 12 medallas que disciplinas como la halterofilia le han dado a la UAC en el periodo comprendido entre 2009 y 2017, las 11 del Tae kwon Do, entre las que destacan las cuatro de oro de esta disciplina, mayor cantidad que un deporte ha logrado.

El judo es otra disciplina que ha dado más preseas a los Bacabs, con un total de 8, una de ellas de oro, y en cuarto lugar por deporte se ubica las luchas universitarias con cuatro en su debut en una Universiada recientemente en Monterrey.

Y sin duda, en la mejor actuación de una delegación de los Bacabs en esta instancia, fue la de esta edición 2017 en Monterrey, con 10 medallas, de las cuales una fue de oro, cinco de platas y cuatro de bronce.