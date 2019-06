Sí hay recursos para obras, pero hay que saber gestionar

Quien busca meter mano en el proceso interno del PAN es porque buscan favorecerse en el 2021, manifestó el alcalde de Candelaria, Salvador Farías González tras señalar que no puede hablarse aún de candidaturas oficiales, “todos tienen derecho a manifestarse, y serán los militantes y ciudadanos quienes reconozcan el trabajo de cada uno”, recalcó.

En entrevista, señaló que aunque nunca ha dicho que quiere buscar la candidatura a gobernador, “pero, tampoco he dicho que no, hay que esperar los tiempos. No me voy a andar candidateando antes de tiempo, porque es una gran responsabilidad”, expresó.

Recordó que las leyes electorales han cambiado y afectan a todos aquellos que desde ahora dicen ser candidatos naturales o los oficiales, como aseguran los diputados Nelly Márquez y José Inurreta, es el actual alcalde de Campeche, Eliseo Fernández.

En ese sentido, el tres veces electo alcalde de Candelaria, subrayó que esa será decisión de los activos panistas de todo el Estado, no solo de la capital campechana.

-Hay que seguir trabajando en beneficio del municipio, dando resultados, porque si uno no trabaja bien la ciudadanía califica eso y no te da el chance –añadió.

Manifestó que de su parte trabaja sin pelearse con nadie, además de ser panista por convicción y aunque reiteró que es muy pronto para buscar una candidatura a la gubernatura, “no la descarto, pero, no me voy a pelear tampoco, pero, si me partido me dice tú vas y con la venia de los activos a fuerza tengo que entrarle”, significó.

En tema aparte, comentó que ya solicitó una audiencia con el gobernador Carlos Miguel Aysa González, con quien adelantó abordará temas de obra pública e infraestructura, educación y salud.

Destacó que el próximo 1 de julio, en el marco del 21 aniversario de la municipalización de Candelaria, el sí tiene obras para entregar, entre ellas el nuevo mercado municipal, glorietas con monumentos, calles pavimentadas, agua potable, alumbrado público y ampliación de red eléctrica, con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) por 110 millones de pesos, que reciben al año, de los cuales 70 por ciento se destinan a vivienda y el 30 por ciento el resto de las obras mencionadas.

Al preguntarle de las quejas de su homólogo de Campeche de que no hay recursos, respondió que recursos hay pero hay que trabajar bien, y aunque el FAIS viene etiquetado se pueden aplicar en las colonias populares para calles pavimentadas y alumbrado.