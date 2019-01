Redoblará esfuerzos la Sedesyh para beneficiar a más campechanos

Pedro Armentía López, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), dio a conocer que la dependencia redoblará esfuerzos para llevar programas y beneficios a las comunidades más apartadas del Estado, y para la gente que más lo necesita.

“Queremos garantizar que las acciones que se realizan en los diversos programas, lleguen a la población que requiere de ellos, y es importante dárselos a conocer”, expuso.

Subrayó que la Sedesyh está lista para emprender acciones que otorguen información a aquellos que están en las zonas más alejadas del estado, sobre todo, aquellas ubicadas en asentamientos irregulares.

“Visitaremos a esas familias en los próximos días, porque nuestra labor es ir a visitarlos, darles a conocer las reglas de operación y que estén enterados de los beneficios, pero, además, estaremos trabajando no solo en llevar la información, sino en llevar los programas”, completó.

Agregó que este inicio de año han acudido aquellas comunidades que por su lejanía, los alumnos no tienen cómo trasladarse hasta sus escuelas y de vuelta a sus casas.

“Por eso no han sido acreedores a otros apoyos como los que otorga la Secretaria de Educación (Seduc), en materia de Transporte Escolar y los estamos ayudando con bicicletas para su traslado, pero, además, hacemos llegar a ellos otro tipo de beneficios, les damos juegos recreativos con los que dotamos sus espacios públicos”.

Dijo, es importante que las familias cuenten con espacios de convivencia, además de otorgarles becas a jóvenes para que puedan seguir estudiando.

Finalmente, destacó que la Sedesyh otorga becas de tres mil pesos para alumnos del nivel medio superior y seis mil para nivel superior, si no cuentan con otro tipo de apoyo, sea estatal o federal.

