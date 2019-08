Reducción a partidos, sí, pero a partes iguales: PT

A favor de la reducción del presupuesto para partidos, pero a partes iguales, ya que no puede seguir habiendo institutos políticos con mayor ventaja, porque continuaremos con la antidemocracia en los procesos electorales, señaló la comisionada nacional del Partido de Trabajo (PT), Ana María López Hernández, con relación a la aprobación del presupuesto para partidos de parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por 5 mil millones de pesos y el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que disminuyan sus gastos un 50 por ciento.

-Primero que nada, tenemos que revisar bien la propuesta; este es un tema que se está debatiendo a nivel nacional y que al final de cuentas está quedando sin un reglamento que realmente lo estipule y la verdad salga a reducir. Nosotros lo que decimos es que ese presupuesto se tiene que regresar, pero hay que revisar que el recurso que recibe el INE, el 70 por ciento es manejado por ellos, los partidos a final de cuentas tienen el 30 por ciento que es lo que se reparte, ya que la mayor distribución que se está haciendo y el gasto más fuerte es el que maneja el INE, ahí es donde se debe aplicar esta reducción -sostuvo.

En ese sentido, comentó que este tema fue planteado la noche del miércoles en la sede nacional del PT, y si bien están en la mejor disposición de cumplir con el llamado del mandatario nacional, consideraron que el presupuesto para cada partido debe ser igual.

-No puede ser una repartición del 50 por ciento pero que sigan habiendo partidos que tengan la mayor ventaja, porque entonces sigue siendo antidemocracia para una elección pareja; que no se genere la disminución de recursos a partidos políticos que no traemos, y entonces lleguemos a una elección donde no tengamos partes iguales para una participación democrática y de mayor equidad. Yo creo que es algo que se peleaba cuando estaban los otros gobiernos y hoy tenemos que poner ese punto a la mesa, no se trata de tener mayor recurso, sino igualdad -subrayó.

