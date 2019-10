Reeligen a Gerardo Montero Pérez al frente de Rectoría del IC

Educar con calidad y pertinencia, objetivo

Hoy refrendo ante ustedes miembros del Consejo Superior y ante toda la comunidad del Benemérito Instituto Campechano, mi voluntad y compromiso de trabajar incasablemente, con total entrega y pasión para cumplir con las tareas que su mandato me confiere, para encabezar los esfuerzos de toda la comunidad del centenario colegio, por mantener y consolidad a nuestra institución dentro del concierto de las mejores en educación superior en el país, manifestó Gerardo Montero Pérez, al rendir protesta como rector del Benemérito Instituto Campechano.

Dando cumplimiento con lo que determina el artículo 43 de la Ley Orgánica del Benemérito Instituto Campechano, se convocó a los integrantes del Consejo Superior por el Decano de la institución en funciones de rector, para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de elección de rector del Centenario Colegio. Reunidos en la Sala Rectoral del Campus 1, se dio por presentada la propuesta para que Gerardo Montero Pérez fuera reelecto para el periodo del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2023, la cual tuvo la aceptación de los miembros del Consejo y fue apoyada por varios de sus integrantes, para luego ser aprobada por unanimidad de los miembros del Consejo Superior.

Partimos de la certeza que la educación y la investigación, el conocimiento en suma, constituyen sin duda la inversión más rentable, la estrategia más exitosa que podemos seguir; la educación es un factor clave para el desarrollo social, para el crecimiento económico y para la movilidad social.

-Trabajaremos en un proyecto educativo, donde la docencia se concibe como la manera directa de transmitir el saber, y por esta razón promoveremos decididamente la evaluación externa orientada al reconocimiento y a la acreditación de los programas de estudio, así como las iniciativas que refuercen el proceso formativo –puntualizó.

En su intervención de toma de protesta precisó que en el Benemérito Instituto Campechano, los actores centrales en el proceso de transformación incluye a todos, “…nuestros estudiantes están en el corazón de los programas de estudio; los académicos representan la medida de la calidad institucional y los trabajadores el fundamento de la vida cotidiana; todos son imprescindibles y sus variados y legítimos intereses tienen que amalgamarse en favor de nuestra institución educativa…”, puntualizó.

La historia de nuestros primeros 159 años ha sido extraordinaria, pero no hemos de vivir solo de ese pasado esplendoroso, nos preocupa por igual el presente y el porvenir, nuestro mayor interés reside en los jóvenes y los niños, en los que ahora se forman en nuestras aulas, y en los que aun no nacen; estamos preocupados respecto de lo que les vamos a dejar para hacer frente al futuro. “…Educar con calidad y pertinencia, es abrir una vía para la auténtica justicia social, dado que la educación permite no solo la igualdad de oportunidades en la vida, sino también la igualdad de seguridades. Este es nuestro el objetivo, esta la razón de ser de nuestro centenario colegio…”, finalizó Montero Pérez.