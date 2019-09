Reforma Fiscal 2020 afectará a empresarios

Inversionistas crearían un frente empresarial para blindar sus patrimonios ante la persecución del gobierno federal

A fin de evitar incertidumbre entre los contribuyentes e inversionistas, se deben hacer cambios y revisiones a la Reforma Fiscal 2020, informó el presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Jean Du Bar del Río.

Agregó que buscan crear un frente empresarial para blindar sus patrimonios ante la persecución que, según dijo, se pretenden implementar desde el Gobierno Federal.

Indicó que está a favor de tipificar a las “factureras”, pues las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales criminalizan a los empresarios.

“A las factureras que se les aplique la ley, pero no pueden ponernos en la misma balanza, ya de entrada nos ponen al mismo nivel que un criminal, ya vamos mal, además, se suma la extinción de dominio con la que se pone en riesgo el patrimonio que hemos trabajado por años”, expresó.

Comentó que como consejero nacional de la Confederación a la que pertenece el organismo, buscará la creación de un frente para que en unidad todos los empresarios, de cualquier nivel, logren mejores beneficios y cuenten con el respaldo de instancias como Derechos Humanos y de la misma Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecom).

“Veo a la gente muy tranquila, no han medido la magnitud, creen que no va a pasar nada, pero puede pasar, sobre todo, por la presunción, quién va a decidir si somos criminales o no, sin pasar por un juicio y nos van a quitar nuestros bienes”, concluyó.