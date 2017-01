Regidores, a favor del Plan de Ajuste piden al alcalde transparente ahorros

now playing

Cabildantes de la Comuna se sumaron a la propuesta de austeridad que pretende implementar el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, siempre y cuando esté rinda de manera detallada en que se invertirán los recursos que serán partidos del recorte salarial del 15 por ciento, por lo que dudan que se destine en programas en favor de los carmelitas ya que desde el inicio de administración municipal las cuentas del municipio no se han ventilado a la luz pública.

Por su parte, el Síndico administrativo del municipio, Alberto Rodríguez Morales, dijo que está en la mejor disponibilidad de sumarse a un plan que beneficie de manera directa a los ciudadanos y no enriquezca a costilla de los trabajadores del ayuntamiento a los allegados del alcalde.

“Es clara la postura no solo mía si no de todos los cabildantes, no venimos hacernos ricos con el dinero del pueblo, venimos a dar solución a las demandas y necesidades de los carmelitas” subrayó.

Propuso que el alcalde tendrá que demostrar en que será aplicado el ahorro, ya sea destinado para obras y servicios, pues durante su administración ha manejado con opacidad las cuentas públicas, las cuales no son clara incluso para la Auditoria Superior del Estado, quienes han hecho diversas observaciones a la Comuna por el faltante de recursos.

Ratificó su compromiso con la ciudadanía y su apoyo al Plan de Austeridad que presentó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, pues bajo el sueldo de todos los secretarios y jefes, pero no toco el salario de los trabajadores de base que son los que realizan las labores más fuertes, algo que debería copiar el alcalde en lugar de pensar en afectar a los trabajadores municipales, quienes hasta la fecha no les ha cumplido con el pago de sus aguinaldos.

“La falta de voluntad es por parte del munícipe que no ha propuesto bajar el presupuesto de la dirección de Comunicación Social que dirige su amiga y confidente, Brenda Escarpulli Siu, que tiene disponible para ejercer durante el 2017, 25 millones de pesos, recurso destinado a realizar pagos que beneficien su imagen, aunque solo enaltecen pequeñas obras, porque durante su año de gestión no han realizado ninguna obra de importancia”, indicó.

Agregó que es mentira la bancada priista no se quieran bajar el salario además de que desmintió que se hayan realizado reuniones con el alcalde para proponerles este asunto, la única reunión que sostuvieron fue para anunciarles que cortaría las horas extra para los trabajadores de base y que requería del apoyo de todos los regidores.

Por su parte, Máyela Cristina Martínez Arroya, fue una de las primeras regidoras en sumarse al recorte de salarial como cabildante, pues aseguró que su lugar dentro de la Comuna de Carmen no se debe a ningún pago político sino en base de su trabajo a favor de la gente.

Martínez Arroyo solo pidió que el dinero vaya directo a las calles de la ciudad y no se quede en alguna oficina del primer nivel, como ha pasado y sucede en la actualidad, hace falta más transparencia, concluyó.