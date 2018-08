Regidores ausentes, pero esperan bonos

En sesiones de cabildo sólo aprueban propuestas de Lazarus, para asegurar sus finiquitos que superan los 200 mil pesos

La sesión de cabildo a modo en beneficio de todo lo propuesto por el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, dejó nuevamente en evidencia la comparsa a la que son sometidos los síndicos y regidores de la Comuna, unos se hacen los ausentes mientras que otros alzan la mano para aprobar, y con esto no perder su bono anual que supera los 200 mil pesos que les otorga el Ayuntamiento de Carmen con motivo de la caja de ahorro y devoluciones hasta por 50 mil pesos mensuales en rembolsos de gasto de ayuda de gestión.

En punto de las diez de la mañana, los cubículos de los tres síndicos y los 12 regidores de la Comuna de los partidos Acción Nacional, Independiente y del Revolucionario Institucional, se encontraban ausentes de sus labores diarias, incluso varias de las pequeñas oficinas estaban bajo llave.

Los asistentes de algunos regidores justificaron a sus jefes por la ausencia, otros más no abrieron la puerta de sus cubículos, para no ser evidenciados que estos no se encuentran laborando en el cabildo.

En diciembre del 2017, días antes de aprobar las cuentas públicas y el presupuesto del 2018, los síndicos y regidores recibieron jugosas compensaciones, en este entonces le noveno regidor Venancio Rullan Morales critico que no coincidía con el plan de austeridad que había señalado el edil, sin embargo, su voto fue a favor, junto con sus compañeros de cabildo.

Para el área de cabildo este año están siendo asignados 47 millones 575 mil pesos, y el 2017 fueron un total de 34 millones 286 mil pesos, 10 millones de pesos más, aunado a 462 mil 882 pesos específicamente para gasolina y ayuda diversa para uniformes, medicinas y productos farmacéuticos.

Tema del que no hablan y no levantan la mano para que se transparente en las secciones de cabildos o hablen de las compensaciones económicas que reciben sin asistir a sus cubículos de trabajo, solo para aprobar las propuestas del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.