Rechaza Cabildo a Modesto Pech el Presupuesto 2018

*Más de 156 mdp no se aprobaron *Cabildantes le reclaman al alcalde su falta de cumplimiento de varias acciones a las que se comprometió *Alcalde no permitió propuestas de cabildantes ni revisión minuciosa de la nómina de

empleados.

HECELCHAKÁN.- “No vamos a ser cómplices de los malos manejos que se han estado realizando en el Ayuntamiento, por lo que no aprobamos el presupuesto 2018, porque no se nos permitió las propuestas para la verificación y revisión minuciosa de la nómina de empleados”, dijeron los regidores quienes dijeron “No, al presupuesto”.

El presidente municipal Modesto Arcángel Pech, para tener movimientos turbios que quiere esconder a la vista de los regidores y por eso no permite que se adentren en la nómina de los trabajadores. Por lo que en respuesta a esta acción se negaron a levantar la mano para aprobar la cuenta del 2018.

Durante la sesión 85, los cabildantes le reclamaron al alcalde por su falta de cumplimiento en varias acciones al que se comprometió y le reprocharon no tener la seriedad que debe caracterizar a un alcalde serio y responsable.

Ante estas acciones negativas por parte del alcalde, no se logró aprobar los 156 millones 518 mil, para operar durante este año. Por lo que se va tener que trabajar con el presupuesto del año pasado que fue de 158 millones 58 mil pesos. Y esto sin duda alguna se verá reflejado en las acciones del Ayuntamiento pues más de ocho millones de pesos quedaron en al aire por el mal proceder del presidente municipal de extracción panista.

Al vencerse el plazo para la aprobación del presupuesto, no les quedó más a los regidores negarse a aprobarlo. Seis regidores y un síndico de Hacienda no cayeron en el juego de Pech Uitz y le dijeron “NO”, al presupuesto por no querer esclarecer muchos movimientos del Ayuntamiento. Y una vez más dijeron que ellos están para servir al pueblo no para ser títere del alcalde municipal.