El reino de Jesús es eterno

“Nuestra vida es temporal y podemos aferrarnos a las cosas temporales, pero esas se acaban, el reino que Jesús tiene es eterno”, resaltó el Obispo José Francisco González González, durante la homilía de la celebración eucarística en la Catedral campechana “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción”.

Refirió que, con la revelación de Jesucristo, el hijo del hombre el que ha tomado la cruz es el mismo que tiene un reinado que no tiene fin, todo está sometido a sus pies y su último enemigo a vencer, como dice San Pablo, es la muerte, la cual, venció.

“San Agustín nos dice de una manera muy bella ha dado muerte eterna,ha dado con su muerte la fe, ha dado con su muerte, muerte. Pero Jesús puntualiza, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera ese mundo montaría a mis legiones, mi ejército y entonces me liberaría, pero mi reino no es de este mundo”, manifestó.

El Obispo mencionó que con estas palabras Jesús da entender que existe dos reinos, el Reino de Jesús y el Reino del mal, ambos con conductas diferentes y modos de vivir, es decir, contrapuestos, “cada vez que rezamos el padre nuestro decimos venga a nosotros tu reino, cuando rezamos el padre nuestro a Dios, a nuestro padre, le reconocemos su gran poder y le decimos que ese reino que ha venido a traer, ya se haga presente en nosotros”.

Así mismo, enfatizó que formar parte del Reino de Dios es vivir en justicia, en paz, en amor y en gracia, pues vence el pecado y desaparece las tinieblas, contrario a esto, aparece una luz esplendorosa que ilumina a todo el mundo.