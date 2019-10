Reitera Aysa que trabaja en favor de todo el Edo.

“Para pelear se necesitan dos y yo no me voy a pelear con nadie”, señala; sobre la ampliación del malecón, aclaró que se concesionarán algunos espacios, pero no se venderá nada; mañana se reunirá con el Presidente de la República, para tratar asuntos relativos al Presupuesto 2020

“Para pelear se necesitan dos y yo no me voy a pelear con nadie”, sentenció el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Entrevistado al término del banderazo de inicio de las acciones para la reconstrucción y bacheo de calles en el municipio de Campeche, al que no asistió el alcalde, el mandatario estatal dijo que ésta trabajando con todos los presidentes municipales, sin importar los colores que se tengan, pues es Gobernador de todo el Estado, además, el beneficio es para la ciudadanía.

-El alcalde me mandó mensaje, me dijo que no podría estar, pero mandó al de Obras Públicas, yo le he tendido la mano, lo he escuchado y él a mí… aquí no hay peleas ni encuentros”, sentenció.

Añadió que desde el Gobierno del Estado estarán mejorando la situación del municipio de Campeche, pues aseguró que es algo que ha estado solicitando la ciudadanía.

-Desde que llegué tendí mi mano, lo vieron, y la mano fue aceptada, yo lo invité y él me explicó que se atrasó con una entrega de becas y lo tomó como que sí vino en su representación el de Obras Públicas y eso es como si él estuviera, no amarren navajas -expresó.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En otro tema, el Ejecutivo estatal informó que será mañana jueves cuando se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el tema del presupuesto que le tocará a Campeche, pues espera que se le beneficie con más recursos públicos.

-El jueves me va a recibir el presidente para tratar el tema del presupuesto y creo que nos va a ir bien, estamos tocando puertas en varias Secretarías y tenemos muchos avances, ya se aprobó una Ley y la de Egresos es la que nos estamos pensando.

En este sentido, manifestó que a través del presupuesto, además de la atención de calles, también se le dará prioridad a realizar caminos sacacosechas, pues Campeche se estaría convirtiendo en el mayor productor de soya, ya que se espera que los productores saquen más de 150 mil toneladas.

REUBICARÁN A VENDEDORES AMBULANTES, NO VENDERÁN EN EL MALECÓN

Finalmente, el mandatario estatal, Aysa González, aseguró que en la ampliación que se realiza en el malecón de la ciudad, no se estarán vendiendo espacios para comercios, lo que se realizará será entregar concesiones para puestos de refrescos o café, además, entrará en pláticas con el alcalde de Campeche para cuidar el tema de la imagen de la ciudad sin tener que afectar a terceros.

-Quiero anunciarles que tomé la decisión en la cual se hará una calle para que salga de la palapa del Tío Fito, pero no va a haber terrenos en venta, van a ser parques en beneficio de la sociedad y puedan ir todos, habrá concesiones donde se pueda poner refrescos o café, no se va a vender ni un metro de ahí”.