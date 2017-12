Reiteran priistas campechanos apoyo a candidatura de José Antonio Meade

El PRI dio un paso fundamental, no de dientes para fuera, se abrió a la sociedad como lo demandaba y abrió sus candidaturas a los ciudadanos, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas, al destacar que hoy es un día muy importante, porque ratificarán la precandidatura de José Meade Kuribreña a la Presidencia de la República.

-Hoy tenemos una candidatura ciudadana con todo el respaldo de nuestro instituto político, con unidad, con fortaleza, con todos los hombres y mujeres que están aquí y que representan a miles de priistas de Campeche y obviamente, a millones de priistas en México -subrayó.

En esta sesión, con una asistencia de 480 consejeros, los priistas aprobaron los métodos de Convención de Delegados y de Convención de la Comisión para la Postulación de Candidaturas, para la selección de candidatos a diputados locales, presidentes de Ayuntamientos y de Juntas Municipales, así como establecer una alianza con algún partido afín al PRI para el proceso electoral 2018.

Expresó que todo el priismo nacional se ha volcado en apoyar a José Antonio Meade y eso permitirá ir hacia adelante, a fin de tener un proyecto consolidado y que todos y cada uno de los aspirantes a la candidatura se estén sumando a un solo proyecto, tal y como lo manifestó la secretaria general del tricolor Ivonne Ortega Pacheco.

-A un proyecto que tiene a nuestro país por delante y que sin lugar a dudas, José Antonio Meade va a consolidar el desarrollo y el compromiso de tener un México más fuerte y equitativo, con más y mejores oportunidades para todos -afirmó.

Moreno indicó que vienen semanas y tiempos de definiciones, pero dejó en claro que quienes solo se acercan al PRI en tiempos electorales, exigiendo una candidatura, tienen toda posibilidad cancelada.

– Que nadie se equivoque: los cargos de dirigencia y las candidaturas no se consiguen en la Ciudad de México, se consiguen aquí con el priismo, con nuestra gente, con el trabajo cotidiano, aquí, al interior de nuestro partido. Y que quede claro que así va a suceder y de eso me encargo yo- dijo.

A los consejeros les señaló que forman parte de un PRI dispuesto a enfrentar los retos y los más grandes desafíos que tiene nuestro país, trabajando todos los días, comprometido con nuestra nación y nuestra gente; el PRI de militantes, simpatizantes, de consejeros orgullosos de ser mexicanos y de aportar las mejores ideas.

El primer priista del Estado, reiteró que Meade Kuribreña es gente de resultados y sin duda alguna, un candidato de unidad, “pero, sobre todo de interlocución y comunicación con nuestra gente, de diálogo y de compromiso”.

-No hay un sector en nuestro país que José Antonio Meade no conozca, como secretario de Hacienda, como secretario de Desarrollo Social, como Canciller, con todas y cada una de las responsabilidades que ha tenido en nuestro país.

Consideró Moreno Cárdenas que eso habla de una persona que construye acuerdos y que construye el bienestar para nuestro país, y comprometido con el pueblo y no tenemos ni la menor duda de que trabajando en equipo a México le va ir bien, al partido le va ir muy bien, pero, sobre todo, a las familias mexicanas les va ir mejor”.

Ante las manifestaciones de apoyo, incluso de otros partidos a la candidatura del ex funcionario federal, enfatizó que “esa es la fortaleza de Pepe Meade, está sumando expresiones, grupos, la sociedad civil participando; es un político honesto, responsable, es un hombre de familia y auténtico, y por eso nosotros estamos respaldando con todo, con ese ánimo y con ese compromiso, vamos a salir a dialogar con la gente y convencer a los ciudadanos con una propuesta seria, responsable”.

Sostuvo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto le ha brindado como nunca su apoyo a Campeche y, reiteró que, “como nunca nos había ido también con un Presidente que con Peña Nieto, con Pepe Meade le va ir mejor que nunca a Campeche”, acotó.

Recalcó que a partir de hoy, los priistas estarán trabajando para ganarse la confina de los ciudadanos y con unidad. “Este es nuestro partido, la fortaleza, la gente que contribuye todos los días con el trabajo cotidiano, con los resultados a tener la mejor plataforma política”, concluyó.