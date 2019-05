Renovación del PRI, oportunidad para mejorar al partido

El proceso de renovación de la dirigencia nacional es una oportunidad para nuestro partido para hacer bien las cosas, apegados a nuestros estatutos, manifestó Joaquín Berzunza Valladares, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista, externó su confianza en que tras reconocimiento de acuerdos para que la elección de la nueva dirigencia nacional por consulta directa a la base, sea un proceso que dé paso a un nuevo rumbo del tricolor.

Dijo no coincidir con quienes piden que en este proceso de renovación el PRI cambie de nombre, siglas y hasta de colores. “Es algo que nos ha caracterizado siempre y hay muchos priistas que estamos convencidos de que tenemos que actuar bien para ganarnos la confianza de la gente”, puntualizó.

Recalcó que los priistas deben empezar por escuchar y atender las demandas ciudadanas, que era la esencia de su partido. “Pero, por algunos priistas que cometieron errores, actos de corrupción en el pasado, estamos siendo afectados. Aunque no solo nuestro partido, sino todos”, subrayó.

Berzunza Valladares expuso que hay poca credibilidad en los políticos y por ello el PRI quiere cambiar esa percepción ciudadana con base al trabajo y acercamiento. “Y con Alejandro Moreno lo podemos hacer no solo en Campeche sino a nivel nacional, es quien reúne las característica de lo que necesita el PRI en estos momentos, alguien que conozca al PRI, sus estatutos y que ha tenido diversos cargos partidistas y ahora en la administración pública. Es una persona de trabajo y responsable y que siempre a donde llega transforma”.

Puso como ejemplo los compromisos que adquirió con los campechanos desde el inicio de su administración y que ha cumplido cabalmente, como las obras inauguradas, entre ellas, el Distribuidor Vial, el Puente de la Unidad, y otras.

Finalmente, confió en que los priistas reconozcan ese trabajo y brinden su apoyo al gobernador en busca de ocupar la dirigencia nacional de su partido, porque es garantía de que al PRI le irá bien tanto como a Campeche.

