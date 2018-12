Renuncia Reina del Carnaval

Por falta de apoyo de la actual administración municipal, la reina electa del Carnaval de Campeche 2019, Nicole Gordillo Gómez, presentó su renuncia al cargo, en rueda de prensa ofrecida en céntrica cafetería de la ciudad, donde con lágrimas en los ojos, agradeció a quienes la apoyaron al momento de ser designada.

Dejó en claro que no se trata de una decisión tomada a la ligera, pues primero fue consultada con su familia, y todo se debe a la falta de interés por parte del gobierno municipal que encabeza Eliseo Fernández, “ante su negativa de ofrecer y garantizar apoyo económico y logístico para esta celebración y ante la ausencia de compromiso serio por parte del Ayuntamiento de Campeche, he tomado una decisión muy dolorosa y que lamento profundamente, he decidido renunciar como reina del carnaval de Campeche 2019”.

Tras dar a conocer su decisión, Nicole Garrido se retiró del lugar si dar oportunidad a los medios de comunicación de hacerle alguna pregunta.

Y aunque esta situación no se esperaba, sí había el temor de que pasara, pues como se recordara, en tiempos de campaña, el actual alcalde amenazó con reconocer a los leyes electos por la anterior administración, pues dijo que él elegiría a quienes fueran de su preferencia.

SÍ HABRÁ REINA

Antes del 21 de diciembre ya se tendrá a la sustituta de la Reina del Carnaval 2019, informaron autoridades municipales, en improvisada rueda de prensa, obligados por la determinación de Nicole Gordillo, hecha pública momentos antes.

Desmañados, con cara de sorpresa, el vocero del Ayuntamiento, Alejandro Gasca; el director de Turismo y Cultura, el yucateco Saúl Martín Ancona Salazar, así como el subdirector de Fiestas Tradicionales, Luis Felipe Palomo, así como la coordinadora del Carnaval, Lizzeth Mérida, montaron una conferencia de prensa.

En ella, acusaron que la madre de la reina había solicitado cerca de un millón de pesos a la comuna para cumplir con la encomienda, se le hizo saber que la Comuna no podía responder a ese requerimiento, a pesar de que previamente habían hecho firmar un documento a la madre de la reina, donde se comprometían a apoyar en organización y monetario a la soberana de las fiestas,

Incluso, se dijo que la reina había solicitado ser coronada en ceremonia aparte a la del rey, debido a un desencuentro que tuvieron en su relación social.

En cambio, prácticamente la obligaban a guardar silencio en todo momento, no revelar detalles de los festejos, de otra manera serían demandadas penalmente.

Ahí, se dijo que hay 5 candidatas al cargo, y en tanto se define un método de selección, el día 21 de este mes se tendrá el nombre de quien fungirá como soberana de las fiestas.

En el caso del rey, Ángel Castillo Sosa, este se encuentra fuera de circulación por problemas de salud, pero con la firme intención de cumplir su encomienda.