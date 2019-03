Renuncia Salomón a la Subsría. de Gobierno

A fin de transparentar las investigaciones que podrían realizársele ante las acusaciones de corrupción durante su gestión como director del Instituto Estatal del Transporte, el hasta ayer subsecretario de Gobierno, Candelario Salomón Cruz, presentó su renuncia al cargo, no sin antes advertir que se irá con todo contra quienes lo acusan.

-Dicen, “Es de Candelaria, a este le vamos a romper la madre fácilmente”, pero se equivocaron –dijo en rueda de prensa convocada ayer por la mañana en su domicilio particular.

Ante los señalamientos de personas que supuestamente pagaron por una placa y las críticas de diputados locales, confirmó su renuncia al cargo, pero aclaró que no “entregaba su cabeza”, sino que buscaba que las investigaciones que se realizaran, sean con total transparencia, y sin involucrar al Gobierno del Estado.

Reiteró que no incurrió en un acto ilícito y “les puedo as asegurar, al menos que lo fabriquen, no hay ningún tarjetón (de taxista) falso”.

Lamentó que el diputado de Morena, José Luis Flores Pacheco, lo haya señalado como corrupto sin tener pruebas contundentes, advirtió que responderá conforme a derecho.

-A mí me acusas, fundaméntalo; a mí me señalas, pruébalo; a mí me haces algo y ya lo sabes… no es amenaza, es advertencia que todo ciudadano tiene que hacer valer sus derechos y todos los ciudadanos tienen garantías constitucionales que lo protegen.

Para Salomón Cruz, los dichos en su contra corresponden a una campaña mediática orquestada desde el Partido Morena, que gobierna en Escárcega, y donde se originó la noticia de tarjetones falsificados.

Precisó que, en Escárcega, Morena prometió en campaña regularizar la situación de los mototaxis, lo que no es su facultad, por lo que “cuando no pudieron cumplir, empezaron a buscar chivos expiatorios, no te di la regularización, por el escándalo donde estuvo Candelario Salomón”.

Y agregó, “se quejaba el PAN, se quejaba Morena de que no permitía establecer propagandas en los vehículos del transporte, pero nosotros no controlábamos a los taxistas; de allí vinieron arrastrando los rencores, ahora tienen la oportunidad de tomar un cargo y hacen uso de la tribuna, abriendo la boca sin conocer la Ley”.

Si bien señaló directamente a partidos políticos, Salomón Cruz se negó a pronunciarse respecto a la posibilidad de “fuego amigo”, es decir que las acusaciones vinieran del interior de la administración estatal.

-Nosotros seguiremos la vida normal, haciendo las cosas como deben de hacerse, no nos vamos de Campeche; nos quedamos hasta que la verdad salga a la luz -finalizó.