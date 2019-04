Si deja al PT, se lleva la UNTA, advierte Etelvina Correa

Señaló que si al PT no le conviene tenerla en sus filas, que le hagan llegar su salida por escrito y con gusto le estará contestando; sin embargo, reiteró que al salir se llevará a todos los simpatizantes de la UNTA

“Que me pida mi renuncia de frente, que tenga el valor para hacerlo, pero si me voy me llevo a mi gente conmigo”, sentenció la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Etelvina Correa Damián, quien además aseguró que ella solo está abogando por sus representados y no busca intereses personales.

En entrevista, dijo que así como la buscaron para ser candidata, el dirigente del PT, Antonio Gómez Saucedo, también debería de dar la cara, quien además, también es diputado por este partido y si tanto quiere su renuncia que se la pida por escrito.

-No me van a coartar la libertad de decir la verdad, yo me debo al pueblo, me debo a los campesinos y jamás le mentiré al pueblo; si los campesinos que militan en la UNTA ya estuvieran recibiendo apoyos, no tendría por qué levantar la voz y no creo que sea un pecado cuando es mi deber, porque soy la secretaría general -dijo.

Señaló que si a Gómez Saucedo no le conviene tenerla en las filas del Partido del Trabajo, que le haga llegar su salida por escrito y con gusto le estará contestando, sin embargo, al salir de este instituto político se llevará a todos los simpatizantes de la UNTA.

La también diputada dijo que la UNTA son cinco mil afiliados y todos ellos abandonarían el Partido del Trabajo, además, aseguró que hasta el momento Gómez Saucedo no se ha acercado a ella.

-Yo estoy cumpliendo con mi deber como secretaria general de la UNTA y esta conmemoración de Emiliano Zapata y si a ellos les incomoda pues que me lo manifiesten y lo digan, no me pueden coartar la libertad de expresión, porque soy la secretaria general y me asiste el derecho.

Sentenció que en caso de que no les resuelvan esta semana, se estarán manifestando en los eventos que tienen programados el Presidente de la República en Hopelchén y Champotón.

-Nosotros anduvimos buscándole el voto, para que ahora nos quieran venir a pagar así, para que no tengamos apoyos, muchos menos podamos tener la facilidad de acceder a programas, y si nos dieran apoyos, estaríamos aplaudiéndole en sus eventos, pero hasta ahora no es así.

Finalmente, dijo que si no se respeta al campesino y mucho menos le brindan el apoyo que necesita, estarán manifestándose el sábado en los eventos programados del presidente López Obrador que tenga en Campeche.