No repunta venta de pescado en el “Sáinz de Baranda”

La zona de pescados del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda” continúa de mal en peor, ahora los pescadores prefieren no ir a perder su tiempo a sus puestos debido a que no hay ventas, solo pérdidas; los pocos comerciantes que llegan al centro de abastos reportan que solo venden entre 200 y 300 pesos diarios pero que no es suficiente porque tienen que pagar el producto que adquieren de los pescadores y ni para los gastos ha salido.

A escasos días que inicie la veda de camarón y de cazón, la situación no pinta nada bien para los comerciantes de pescados del principal centro de abastos en el que batallan contra la situación económica y también contra la falta de estacionamiento en los alrededores del inmueble municipal y los de vialidad vigilantes de que no se estaciones por momentos en lugares prohibidos.

Algunos comerciantes señalaron que poco a poco las especies más preciadas en cuanto a carne marina de calidad, han sido relegadas al consumo de lo que comúnmente se encuentra en la zona marítima campechana, pues con la temporada de camarón actual algunos pescadores de altura aprovechaban a traer especies de escama preciadas, como hace unas semanas durante la Semana Santa cuando se observó un pez loro azul.

Uno de los vendedores conocido como Trujillo, explicó que actualmente, de los aproximados 100 vendedores de pescado que llegan diariamente a vender el producto, ahora solo asiste la mitad y hay días que ni eso dadas las circunstancias en la que se encuentra la economía de los campechanos, pues prefieren comprar alimentos más económicos como el pollo o la gallina que resultan más rendidores en consumo familiar.

Dijo que hay días en los que los comerciantes solo sacan 100 pesos por dos kilos o tres kilos de las especies que se ofertan, pero nada más, cuando te va muy bien en estos últimos días lo máximo son 200 o 300 pesos que ni siquiera alcanzan para el gasto, pues hay que pagarle a los pescadores el producto que nos traen y hay que llevar comida a los que tienen hijos y familia, que básicamente es el 100% de quienes aquí trabajan.