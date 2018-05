Resolución del TEPJ, por congruencia

En la revocación del fallo en contra del alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, del juicio interpuesto para la protección de los derechos políticos-electorales, en su calidad de presidente municipal en funciones, así como candidato al mismo cargo por la vía de reelección, se dejó firme el tema relacionado con la pretensión de separarse del cargo, subrayó el magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio de León Gálvez.

En entrevista, explicó que en el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) impugnado por Farías González, donde se modificó el anexo único correspondiente a los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, había aspectos que no habían sido objeto de la consulta ni del acuerdo original.

-Y que en su momento fue lo que nosotros decidimos al existir un planteamiento que iba más allá de la pretensión original, por esa cuestión procesal decidimos revocarlo.

Agregó que ya quedará en los órganos electorales del Estado, tanto el TEEC como el Instituto Electoral del Estado de Campeche, el poder regular este tema, “y desde luego eso sería en su momento ser motivo de alguna otra impugnación. Eso es lo que yo les puedo comentar”, completó.

Recalcó que el resolutivo emitido por la Sala Regional Xalapa fue la congruencia de la sentencia del TEEC, de entre lo que se pidió y lo que se resolvió.

-Era cuestión de introducir un elemento que no era parte de lo que originalmente se estaba solicitando. De hecho, no fue materia de la resolución el calificarlo si eran equitativos o no, era una simple cuestión procesal -señaló a pregunta expresa.

El magistrado dejó en claro que al no ser materia de la solicitud original enviada por Salvador Farías González respecto a que si un presidente municipal en funciones en el Estado de Campeche, que tenga interés de reelegirse será o está obligado a separarse de su cargo 45 días antes de la elección Constitucional del 1 de julio de 2018, si podía o no hacer campaña en el ejercicio de sus funciones, se revocó la sentencia del TEEC en ese sentido.

-Sin perjuicio, reitero, de que las autoridades puedan o no pronunciarse. El Instituto Electoral del Estado está en total libertad de emitir esos lineamientos -concluyó.