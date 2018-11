Respetar la Ley Orgánica, pide Méndez Lanz a legisladores

A respetar la Ley Orgánica, hacer propuestas que beneficien a los campechanos y coadyuvar con las instancias correspondientes en materia de seguridad, salud y educación, y que contribuyan con el desarrollo económico de Campeche, convocó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

“Yo nuevamente, como lo he manifestado cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a los medios, es que actuemos con mucha responsabilidad, que cumplamos con todo lo que marca la ley y sí es cierto que en algún momento se discute sobre los puntos, lo correcto es que todo lo debemos de hacer es apegados a la Ley Orgánica, como ha sido hasta ahora”, enfatizó en entrevista.

Con relación al debate en la tribuna legislativa, subrayó hay quienes buscan ganar terreno a través de lo que dicen, pero no siempre son acertados, “pero todo lo que se hace, siempre se hace, se cuida en el respeto absoluto a la ley, para que esto cumpla su cometido, que es darle certidumbre a la gente”, recalcó.

Manifestó se ha dado muchas veces un debate sin sentido y ahora acompañados por porras de unos y otros diputados, y coincidió en que son asuntos que pueden ser dirimidos desde las Comisiones para no tener que llegar a la tribuna a discutir cosas sin sentido, porque no es ahí donde se soluciona.

-Las Comisiones están creadas para que sean el cuerpo deliberativo, donde se tiene que hacer llegar las propuestas, se tiene que hacer llegar todas las iniciativas, todo lo que se tenga que discutir precisamente, para eso están, y en la ley se manifiesta muy claramente los artículos, en el 39 y en el 40 con relación a lo que tiene que ver con la integración de las Comisiones, de cómo vienen, cómo se presentan y qué hay que hacer con respecto a ello -acotó.

En ese sentido, aclaró que cuando alguien no esté a favor dentro de la Comisión puede hacer su escrito y manifestarlo, pero si no asisten a la Comisión, como en el caso de los panistas, “pues evidentemente que primero desconoces cómo está ese artículo, y segundo, pues bueno, no tendrías derecho a estar opinando cuando no asististe”.

Reiteró que en la dictaminación de iniciativas se está trabajando conforme a la ley, y así lo seguirán haciendo para que haya transparencia.

“Me da gusto ver que se llene, que venga la gente, pero que venga la gente a escuchar, a aprender y también de nosotros va a recaer que sean temas de interés para la ciudadanía, no de hacer esto, algo que no queremos todos, queremos que haya diálogo, que haya comunicación, debate de nivel”.

En cuanto la queja que externó la diputada Karen Rabelo porque según no ha recibido su pago completo, expuso que de nueva cuenta hay desinformación respecto de ciertos temas, y que en todo caso le reclamen a su coordinadora parlamentaria que le explique cómo se manejan las percepciones, a qué es lo que tienen derecho y a qué no.

“Yo le pediría respetuosamente que platique con su coordinador, la coordinadora, para efecto de ponernos de acuerdo y que es a través de ella, de los coordinadores, como bien lo escucha la Junta de Gobierno, y toma acuerdos pues participando no solamente a quienes integramos la Junta de Gobierno, sino todas las fuerzas políticas que están representadas en este Congreso”, puntualizó y agregó que no ha habido ninguna sanción económica.