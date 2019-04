Retrasado el programa de Vivienda Social

Los recursos federales no han aterrizado, lo cual ha impedido iniciar las acciones para beneficiar a familias campechanas en construcción y ampliación de viviendas, dice director de la Codesvi

A pesar de que las reglas de operación del programa “Vivienda Social” tienen un mes de haberse publicado, los recursos federales no han llegado a Campeche, lo cual ha provocado un retraso en la puesta en marcha de dicho programa que el año pasado benefició a más de 3 mil 500 familias, dio a conocer el director de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), Oswaldo Sierra Villajuana.

Entrevistado en el aeropuerto de esta ciudad capital “Ing. Alberto Acuña Ongay”, momentos antes de viajar a la Ciudad de México para reunirse con representantes del Centro Urbano, uno de los portales más especializados en vivienda nacional para hablar sobre el tema y buscar una pronta solución, lamentó que hasta la fecha el gobierno federal no está cumpliendo en tiempo y forma la distribución de estos recursos en los estados, por lo cual, los ciudadanos se encuentran en la espera para llevar a cabo acciones en construcción de vivienda nueva, ampliación y mejoramiento.

“No hemos podido implementar el programa y es uno de los temas que ahorita nos preocupa, porque los recursos no están llegando con fluidez en los estados y algunas entidades en particular como Campeche no han llegado los recursos federales en lo que se refiere al subsidio de vivienda y eso pone en lentitud todo el proceso de atención de las familias”, dijo.

Sierra Villajuana apuntó que en el 2019 se pretende alcanzar una cifra récord de alrededor de 60 millones de pesos para este rubro y un presupuesto de más de 183 millones de pesos, pero actualmente preocupa, pues ya vamos para el segundo trimestre del año y no han podido cumplirle a la ciudadanía, debido a que los recursos no han aterrizado.

Por lo cual, enfatizó que el sector vivienda está pasando por un año muy complicado por el estado de los recursos, sobre todo cuando cada año hay una demanda importante de familias que requieren de este tipo de apoyos.

Sin embargo, aclaró que la Comisión Estatal para el Desarrollo de Suelo y Vivienda, está insistiendo ante las autoridades federales para que se canalicen los recursos y se pueda poner en marcha e programa de vivienda social, para apoyar a familias campechanas.