Retuvo IET en Calkiní,14 taxis que operaban de forma ilegal

En fuerte operativo que se llevó a cabo ayer en el municipio de Calkiní, el Instituto Estatal de Transporte (IET), retuvo a 14 unidades que operaban fuera del marco de la ley, dio a conocer el titular de la dependencia Candelario Salomón Cruz.

Significó que del inicio de la administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a la fecha se han dado grandes avances en la regularización del transporte, y han sido sus instrucciones que se regularicen.

Recalcó que en la retención de 14 unidades de transporte irregulares provenientes del vecino Estado de Yucatán y uno del propio municipio de Calkiní.

En ese sentido, el funcionario subrayó que “no vamos a permitir ni a tolerar ningún transporte público, llámese de pasajeros, de carga o de valores, que esté contemplado dentro de la ley y que no esté regularizado”, puntualizó.

Destacó que este primer operativo fue en Calkiní, pero, advirtió que se hará en todo el Estado.

-Hoy vamos más en serio que nunca y es una invitación a todo el transporte público y de pasajeros o cualquier otro a que se ajuste a la Ley -acotó.

Tras reiterar su llamado a que cumplan con lo que marca la ley, insistió en que no habrá cero tolerancia al transporte irregular, sea quien sea. “Aquí la ley de aplicará parejo y como debe de ser y como siempre se ha hecho. Son instrucciones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y del Secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, y tenemos que cumplir al pie de la letra”, enfatizó.

Manifestó que quien esté inconforme que presente su recurso y haga valer sus derechos, y se respetarán.

Convocó al Gobierno del Estado de Yucatán a que estén en sintonía con el Gobierno de Campeche, para trabajar juntos. Sobre todo, en materia de seguridad conjunta y velar por los límites territoriales de cada uno.

-Tenemos que tomar acuerdos entre autoridades en cuanto al transporte y no entre Cooperativas que carecen de total legalidad, pues a veces convienen en lo oscurito y prestan el servicio irregular -precisó.

Salomón Cruz señaló que en los operativos que encabezó el IET, se retuvieron 14 unidades, gracias a un padrón de unidades, número de placas y hasta las rutas que tienen a nivel estatal.

Al cierre del año, comentó que un 99.9 por ciento de los concesionarios refrendaron sus permisos, están poniéndose al día con sus tarjetones y cuentan con su licencia pública.

Resaltó que en el operativo realizado en Calkiní se dio con pleno apego a derecho y sin violencia alguna, e hizo un llamado a quien no esté al día con sus permisos a que lo haga para no ser acreedores a sanciones.

Finalmente, recordó que las multas por no cumplir con la ley son de hasta 94 mil pesos, como ocurrió con Uber, que pese que no procedieron los amparos presentados por 140 personas, no han sido pagados.