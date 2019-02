Revierte TEEC registro de partido local a Panal

Para dicha resolución fueron tomados en cuenta los antecedentes de la propia Sala Regional de Xalapa, al retirarle el registro a un partido anteriormente

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), revirtió el dictamen del pleno del Instituto Electoral del Estado, que le otorga registro como partido estatal a Nueva Alianza Campeche, al no haber logrado el 3 % de la votación en los once municipios de la entidad, tomando en cuenta las 24 Juntas Municipales, Distritos locales, entre otras. Para dicha resolución fueron tomados en cuenta los antecedentes de la propia Sala Regional de Xalapa, al retirarle el registro a un partido anteriormente.

En sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche emitió resolución en los autos del expediente identificado con la clave TEEC/RAP/02/2019 formado con motivo del Recurso de Apelación promovido por el ciudadano Mario Enrique Pacheco Ceballos, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra de “la Resolución que presenta la Comisión Examinadora para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Campeche, respecto de la solicitud de registro presentada por el otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza para constituirse como Partido Político local en el Estado de Campeche bajo la denominación de Nueva Alianza Campeche; aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en su 10ª Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018”.

En esta situación, se fundaron en los lineamientos para el Ejercicio del Derecho que tienen los otros Partidos Políticos Nacionales para optar por el Registro como Partido Político Local, establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, que en su parte medular dice: “Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local”.

Del análisis exhaustivo de la resolución impugnada, se observó que la autoridad responsable, a pesar de que utilizó diversas herramientas jurídicas para resolver y de que maximizó los principios que beneficiaran al partido, ésta no respetó lo señalado por la ley fundamental, donde se establece un parámetro obligatorio, ya que la norma jurídica establece que será suficiente obtener el (3%) tres por ciento en la elección de gobernador, o diputados, o Ayuntamientos, o Juntas Municipales, para conservar el registro o formar un partido local; no obstante, ello no debe interpretarse, tomando en consideración sólo los Ayuntamientos y Juntas Municipales donde el Partido Político Nacional denominado “Nueva Alianza” obtuvo el (3%) tres por ciento de la votación válida emitida para que se le otorgara el registro como partido político estatal.