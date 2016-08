Ribereños de la Península de Atasta, en la espera de entrega de motores

now playing

Pescadores ribereños de la comunidad Emiliano Zapata en la Península de Atasta , afectados por la turbonada que se presentó el pasado 21 de abril en las costas carmelitas pidieron a Dulce María Cervera Cetina, Secretaria de Pesca evitar condicionarlos para la compra de motores.

Víctor Manuel Hernández Morales, presidente de la Cooperativa “Jaiba Café” , agradeció el apoyo del estado para que la agrupación recuperare los siete motores de 60 caballos de fuerza de la marca Yamaha, que perdieron durante el fenómeno meteorológico que provocó la muerte de cinco hombres de mar y el naufragio de al menos 22 más, pero rechazó que sea “Maximoto” el proveedor que les venda los motores.

Recordó que años pasados, este proveedor tuvo problemas con el sector pesquero de Carmen al alterarle los precios e incumplirles en tiempo y forma con la entrega de los motores.

La agrupación está a la espera de la entrega de siete motores de los 11 que en Emiliano Zapata se perdieron durante el fenómeno natural, reiteró su agradecimiento con el gobernador para apoyarlos en la recuperación de sus motores pero dijo estar inconforme con la persona que les proveerá de ellos, “ Maximoto nos ha quedado mal en la reparación de motores por más de cuatro meses, en la Carmen hay proveedores más baratos que él”, indicó.

“No queremos nada con Maximoto, porque eleva los precios y queda mal, nos quiere dar motores de 50 caballos y nosotros necesitamos de 60, esos fueron los que nosotros perdimos”, enfatizó.

Actualmente en las costa de Emiliano Zapata hay producción de robalo y precio para venderlo en mercado local, pero los pescadores desde hace cuatro meses no pueden salir a trabajar porque no tienen motores.

En la Península de Atasta fueron 18 los motores que se perdieron, de los cuales 11 corresponden a los pescadores de Emiliano Zapata , “ que no nos imponga el proveedor queremos dialogar con la Secretaria, que nos de la facilidad de buscar el proveedor que nos convenga, queremos que sea más accesible y cercano al sector, sentimos que nos rezaga y que no quiere diálogo, pensamos que tendríamos más facilidad por ser una carmelita pero no fue así”, aseguró.