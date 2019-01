Ridícula, petición de permiso del alcalde: Garo

Tras señalar que se le hace ridículo el proceder de su sucesor Eliseo Fernández, al pedir sus vacaciones a la gente, cuando legalmente debe solicitarlas al Cabildo, el ex alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, enfatizó que el panista demuestra, una vez más, su desconocimiento de la administración pública municipal, de la Ley Orgánica y de sus reglamentos.

En entrevista, y luego de que Fernández pidiera “permiso” para irse de vacaciones a través de sus redes sociales, aludiendo cansancio después de cuatro años ininterrumpidos de trabajo, que aprovecharía para irse a ver a unos luchadores, Hernández Hernández puntualizó que quien otorga la ausencia del presidente municipal es el Cabildo.

Además, recalcó que el actual alcalde no cumple aún ni seis meses en el cargo como para ausentarse de sus responsabilidades.

Consideró que un alcalde debe pedir permiso para hace labor de gestión o promover el municipio, no para ir a un espectáculo de artes marciales, pues en qué beneficia a los campechanos.

