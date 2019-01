Rijosos en Escárcega no son de la secundaria

El titular de la Secretaría de Educación (Seduc), Ricardo Medina Farfán, confirmó que los jóvenes involucrados en una riña en las inmediaciones de una escuela secundaria de la comunidad Centenario en Escárcega, que dejó a un muerto como saldo, no eran alumnos de la institución educativa.

-Son jóvenes que egresaron de la secundaria, no tengo reporte de que estén matriculados actualmente en alguna institución, por lo menos uno no estaba estudiando, pero no eran estudiantes de la secundaria, evidentemente es un hecho lamentable y trágico porque involucra a jóvenes que debían estar desarrollando sus actividades, creciendo y teniendo alternativas -sostuvo.

Sin embargo, continuarán en contacto con la Fiscalía, porque aunque fue un hecho que no involucra al sector educativo, ya que no eran estudiantes y mucho menos sucedió dentro del plantel, alerta y genera algún tipo de intervención en la comunidad a través de los planteles educativos, para que los jóvenes eviten estas acciones negativas.

-Este tipo a hechos nos ayudarán a ser más efectivos en una intervención particular de acuerdo a las necesidades, vamos a tener contacto con la Fiscalía para que, a la medida de la investigación de ese tipo, nos permita contar con una referencia que sea útil a la perspectiva educativa y aplicarlo en nuestras escuelas.

Refirió que en esa escuela, a raíz de este hecho, intervendrá el Centro para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar (Convive) en la escuela, para que en primera instancia los jóvenes estudiantes superen está perdida que afecta a toda la comunidad.