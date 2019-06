Rinde Aysa protesta como Gobernador

Entrevistado a su salida del recinto legislativo, donde momentos antes rindió protesta como Gobernador Sustituto, destacó que “no podemos estar discutiendo en cosas estériles, vamos a trabajar todos por el bien de Campeche; aquí está mi mano amiga para todos”

Ante la 63 Legislatura estatal y el pueblo de Campeche, Carlos Miguel Aysa González rindió protesta como Gobernador Constitucional Sustituto del Estado de Campeche, una vez que el Congreso del Estado, erecto en Colegio Electoral, lo eligiera para ocupar la titularidad del Ejecutivo estatal con efectos a partir de ayer y hasta el 15 de septiembre de 2021.

Lo anterior, luego de que fuera aprobada, previa dispensa de más trámites, una promoción presentada por Moreno Cárdenas para separarse del ejercicio absoluto del Ejecutivo estatal, con efectos a partir de este jueves, promoción que registró 32 votos a favor y tres en contra.

Inmediatamente se declaró la erección del Congreso del Estado en Colegio Electoral, a fin de elegir al gobernador sustituto que concluirá el periodo constitucional de Moreno Cárdenas, elección que se llevó a cabo mediante votación por cédula, en la que 32 diputados votaron por Aysa González, a quien el secretario general del Congreso, Alberto Ramón González Flores, acompañó al interior del recinto para que en un momento solemne rindiera la protesta de ley.

TENEMOS QUE IR JUNTOS PARA QUE CAMPECHE SEA EL MÁS GRANDE DEL PAÍS

A trabajar por el bien de Campeche, como lo ha hecho toda su vida, se comprometió el gobernador Carlos Miguel Aysa González, momentos después de rendir protesta como Gobernador Constitucional Sustituto del Estado de Campeche, y resultar electo por los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, para desempeñarse en el cargo.

Entrevistado al salir del salón de sesiones de Palacio Legislativo, en ese sentido, y recalcar que durante 40 años ha ocupado diferentes puestos en la administración pública, subrayó que ha sido un hombre que ha trabajado por el bien, sobre todo, de Campeche, “y voy a seguir haciéndolo”, enfatizó.

Contundente señaló que, “no podemos estar discutiendo en cosas estériles, vamos a trabajar todos por el bien de Campeche; aquí está mi mano amiga para todos”.

-¿Algún llamado al Congreso del Estado? -se preguntó.

-Acabo de ser todavía notificado hace un minuto… No tengo con qué pagarles a ellos, la genuina representación del pueblo, que hayan elegido a mi persona. Estoy profundamente agradecido de ellos y no les puedo fallar; eso me demuestra que tengo, en ellos, un grupo que me va a ayudar a gobernar – significó.

Asimismo, reiteró que un hombre no puede solo, y necesitará de todos para gobernar, “necesito el concurso de ellos y también de ustedes, y les pido paciencia”, declaró a los medios de comunicación.

A pregunta expresa, difirió de quienes señalan que no hay resultados en materia de seguridad, y respondió que no se puede decir que no hay delitos en el Estado de Campeche, “pero, la verdad, las personas que vienen, que pasean en Campeche, nos dicen que este lugar que hemos hecho todos los campechanos, que no podemos seguir echándole, porque tenemos que ir juntos para que Campeche sea el más grande del país.

-Y solo lo logramos si todos trabajamos por el bien de Campeche. Yo les pido a ustedes que no podemos estar enfrentándonos en luchas estériles.

Al hacer un llamado a la unidad, señaló que tendrá gran comunicación con los 11 Ayuntamientos, a quienes ofreció su mano franca.

-A todos, el Gobernador debe de trabajar con todos, aquí está mi mano amiga para todos; voy a trabajar por los municipios, seré un Gobernador que camine, quiero ir a ver a las comunidades y trabajar por ellos. Me merecen todo mi cariño y mi respeto, soy una gente de trabajo, de esfuerzo; no ha sido fácil, la constancia ha sido mi gran aliada… nadie puede regatear que no he entregado parte de mi vida al servicio.

En cuanto a cambios en su gabinete, el mandatario estatal asintió, e hizo énfasis al señalar que solo serán unos ajustes, “hay unos grandes funcionarios y a lo mejor se hacen algunos ajustes, pero estamos caminando bien”, concluyó.