Rolando Zapata, represor

Defraudados de la caja de ahorro Crecicuentas denunciaron que de nuevo son víctimas de represión e intimidación por parte del Gobierno Estatal que encabeza el gobernador Rolando Zapata Bello, pues han sido despojados de sus pertenencias y provocados en sus propias casas.

Julio César Magaña Baas, un de las víctimas, acusó a las autoridades estatales de haberlo mandado a seguir el pasado cinco de abril, cuando se dirigía a la capital yucateca para protestar durante la inauguración del Centro Internacional de Congresos (CIC) que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto.

En la carretera Dzan-Ticul, camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública me empezaron a seguir, viajaba junto con mi esposa y otras personas y varios metros después nos pararon. Pregunté el motivo y me respondieron que era una revisión de rutina. Tardaron más de dos horas revisando y no encontraron algo”, abundó.

La mañana de ayer, los defraudados de Mérida y de Oxkutzcab realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno, con pancartas, lonas y cruces de madera que, a decir de las víctimas, simbolizan el calvario que han sufrido en los últimos años, desde que la familia Argáez López, directivos de la empresa, cerró las sucursales de Crecicuentas.